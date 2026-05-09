Mega-Serie reißt: FC Bayerns Harry Kane mit ungewollter Premiere beim VfL Wolfsburg

Der 32-Jährige rutschte bei seinem Versuch leicht weg und schoss den Ball rechts am Tor vorbei. Seine ersten 24 Elfmeter in der Bundesliga hatte vor Kane kein anderer Spieler verwandelt.

Womöglich trug Jeanuel Belocian zu Kanes Missgeschick bei. Der Wolfsburger Abwehrspieler präparierte den Elfmeterpunkt vor der Ausführung durch den Bayern-Star mit seinen Füßen, wie Sky in der Halbzeitpause zeigte.