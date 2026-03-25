Max Eberl übt sich in Pseudolatein: Eine große Sorge des FC Bayern fußt nur auf Halbwahrheiten

"Das hat uns damals sehr, sehr wehgetan", sagte Eberl. "Die letzte März-Länderspielpause hat uns gegen Inter Mailand das Genick gekostet." Die Meisterschaft war den Münchnern zwar nicht mehr zu nehmen, in der Champions League scheiterten sie aber ersatzgeschwächt mit 1:2 und 2:2 am späteren Finalisten (im DFB-Pokal waren sie schon zuvor ausgeschieden). Randnotiz: Die damalige Verletzungsmisere sorgte dafür, dass Lennart Karl erstmals im Profikader stand, sein Debüt feierte er dann bei der Klub-WM.

Die Schuld für das Aus in der Champions League alleine auf die Nationalmannschaften zu schieben, ist aber eine gewagte These. Zur Wahrheit gehört nämlich auch: Neben Upamecano und Davies fielen etliche weitere wichtige Spieler aus, die es allesamt in München erwischte. Manuel Neuer (Muskelfaserriss), Kingsley Coman (Reizung im Fuß) und Aleksandar Pavlovic (Pfeiffersche Drüsenfieber) fehlten schon vor der Länderspielphase. Kurz danach verletzten sich Jamal Musiala (Muskelbündelriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) bei Einsätzen für den FC Bayern.

Insofern verwundert auch Vincent Kompanys Rückblick auf damals. Bei der Pressekonferenz vor dem 4:0-Sieg gegen Union Berlin wurde er auf Eberls "Casus knacksus"-These angesprochen. Kompany erinnerte sich, wie er vergangenes Jahr vor der März-Länderspielphase mit Sportdirektor Christoph Freund "High Five" gemacht und gejubelt habe: "Top, alle sind fit! Jetzt dürfen wir eine Woche Pause machen und dann geht's richtig los!" Tatsächlich fehlten zu diesem Zeitpunkt mit Neuer, Coman und Pavlovic schon seit Wochen drei wichtige Spieler.