Frankreichs Kapitän Kylian Mbappe hat sich mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 beim 2:0-Sieg der Equipe Tricolore im Viertelfinale gegen Marokko an die Spitze des Rankings gesetzt.

Der Stürmer von Real Madrid hat nun acht Tore auf dem Konto und zog mit Argentiniens Kapitän Lionel Messi gleich. Dem Duo sitzen aber noch einige andere richtig große Namen im Nacken: Norwegens Torjäger Erling Haaland hält bei sieben Treffern. Auch Englands Superstar Harry Kane hat noch die Gelegenheit, seine Ausbeute von sechs Turniertoren im anstehenden Viertelfinalspiel weiter in die Höhe zu schrauben. Dahinter lauerte Mbappes Mitspieler Ousmane Dembele (fünf Tore).

Bei der Einblendung der Rangliste sagte MagentaTV-Experte Hummels: "Die Liste hat's in sich. Sowas hab ich noch nie gesehen." Auch Jürgen Klopp staunte und musste erstmal erfragen, wie alt Mbappe sei. Als die Antwort '27' kam, verriet der ehemalige BVB- und Liverpool-Trainer: "Mats hat gesagt: Der schafft's, am Ende seiner Karriere mehr WM-Tore zu haben als er Ligatore."

Mbappe steht nun nach 20 Endrundeneinsätzen bei 20 Treffern, während der einstige Abwehrspieler Hummels nach eigenen Angaben "irgendwas um die 30" (es sind 33, d. Red.) gesammelt hat. Klopp betonte, er habe zwar 52, kassierte aber umgehend einen Hummels-Spruch: "Zweite Liga, wie wird die beim Goldenen Schuh gewertet?"