Die Spitze der Torjägerliste bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko versetzt Rio-Weltmeister Mats Hummels in Staunen.
Mats Hummels gerät bei der WM ziemlich ins Staunen: "Sowas hab ich noch nie gesehen"
Frankreichs Kapitän Kylian Mbappe hat sich mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 beim 2:0-Sieg der Equipe Tricolore im Viertelfinale gegen Marokko an die Spitze des Rankings gesetzt.
Der Stürmer von Real Madrid hat nun acht Tore auf dem Konto und zog mit Argentiniens Kapitän Lionel Messi gleich. Dem Duo sitzen aber noch einige andere richtig große Namen im Nacken: Norwegens Torjäger Erling Haaland hält bei sieben Treffern. Auch Englands Superstar Harry Kane hat noch die Gelegenheit, seine Ausbeute von sechs Turniertoren im anstehenden Viertelfinalspiel weiter in die Höhe zu schrauben. Dahinter lauerte Mbappes Mitspieler Ousmane Dembele (fünf Tore).
Bei der Einblendung der Rangliste sagte MagentaTV-Experte Hummels: "Die Liste hat's in sich. Sowas hab ich noch nie gesehen." Auch Jürgen Klopp staunte und musste erstmal erfragen, wie alt Mbappe sei. Als die Antwort '27' kam, verriet der ehemalige BVB- und Liverpool-Trainer: "Mats hat gesagt: Der schafft's, am Ende seiner Karriere mehr WM-Tore zu haben als er Ligatore."
Mbappe steht nun nach 20 Endrundeneinsätzen bei 20 Treffern, während der einstige Abwehrspieler Hummels nach eigenen Angaben "irgendwas um die 30" (es sind 33, d. Red.) gesammelt hat. Klopp betonte, er habe zwar 52, kassierte aber umgehend einen Hummels-Spruch: "Zweite Liga, wie wird die beim Goldenen Schuh gewertet?"
- AFP
Kylian Mbappe trifft gegen Marokko sehenswert per Schlenzer
Indes hätte Mbappe seine Ausbeute durchaus noch höher schrauben können. Mitte der ersten Halbzeit verschoss er einen Strafstoß, als er mit einem ganz schwach getretenen Versuch an Marokkos Elfmeterkiller Yassine Bounou scheiterte.
Umso schöner war dann sein Schlenzer in der 60. Minute, der drückend überlegenen Bleus auf die Siegerstraße brachte. Ein Tor, das ihm gleich mehrere Rekorde einbrachte. Unter anderem ist er nun der erste Franzose, der es in Länderspielen auf 100 direkte Torbeteiligungen (64 Treffer, 36 Assists) bringt.
Die kleine Schrecksekunde, als er nach seiner Auswechslung eine Viertelstunde vor Schluss kurz seinen Knöchel kühlte, war schnell überwunden, als Mbappe bei den Feierlichkeiten nach Abpfiff auf dem Rasen des Foxborough Stadiums den Vortänzer gab und augenscheinlich nicht schwerer verletzt war."Mir geht es gut. Ich habe einen Schlag auf die Ferse bekommen, aber es geht mir gut", sagte Mbappe später und Trainer Didier Deschamps versicherte: "Da ist nichts Ernstes."
Kylian Mbappes Karrierestationen:
Klub Zeitraum AS Monaco 2013 - 2017 Paris Saint-Germain 2017 - 2024 Real Madrid 2024 - heute
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Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.