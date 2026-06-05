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Morocco team AFCON Getty Images

Marokko bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Marokko

Alles, was Sie über den Kader von Marokko für die WM 2026 wissen müssen

Marokko hat nachträglich den Afrika Cup dann doch gegen den Senegal gewonnen - und blickt jetzt mit guten Erinnerungen auf die Weltmeisterschaft.

Cheftrainer Walid Regragui legte sein Amt nach der ursprünglichen Niederlage beim Turnier im eigenen Land nieder und übergab die Leitung für die Reise der Nationalmannschaft in die USA, nach Kanada und Mexiko an einen neuen Coach: Mohamed Ouahbi.

Regragui hatte erst im August 2022 übernommen, führte Marokko bei der WM in Katar bis ins Halbfinale – als erste afrikanische Mannschaft überhaupt – und verlor dann gegen Frankreich. Seitdem stieg das Team auf Rang acht der FIFA-Rangliste.

Bei der WM spielt Marokko in Gruppe C und trifft zuerst auf Brasilien, dann auf Schottland und Haiti.

Können die Atlas-Löwen diesmal noch einen Schritt weitergehen und als erste afrikanische Mannschaft das WM-Finale erreichen? GOAL zeigt den Kader im Detail.

  • MOROCCO-RABAT-AFCON-FOOTBALL-MAR-NIG-Match50-SFAFP

    Marokko bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Marokko hat mit Al-Hilal-Torhüter Yassine Bounou einen starken Schlussmann, der bei der Weltmeisterschaft im Tor stehen wird. Der 34-Jährige ist ein erfahrener Keeper und gehörte beim Einzug ins Finale des Afrika Cups Anfang des Jahres zu den Schlüsselspielern.

    Der 87-fache Nationalspieler ist jedoch nicht der älteste Torhüter im marokkanischen Kader, denn auch Munir El Kajoui (37) bringt viel Erfahrung mit. 

    SpielerVerein
    Yassine BounouAl Hilal
    Tagnaouti Ahmed RedaAS FAR Rabat
    Munir El KajouiRenaissance de Berkane
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  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Marokko bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    In der Abwehr stehen mehrere Top-Optionen zur Wahl. Nayef Aguerd gilt als Stammspieler in seiner Nationalmannschaft; der frühere West-Ham-Profi überzeugt aktuell bei Marseille in Frankreich. 

    Aus der Premier League will Noussair Mazraoui von Manchester United seinen Platz als linker Außenverteidiger sichern, während Paris-Saint-Germain-Star Achraf Hakimi trotz einer Nebenrolle bei der Afrikameisterschaft als Publikumsmagnet gilt. Er kommt als frischgebackener Titelverteidiger der Champions League.

    Der 27-Jährige fehlte zu Beginn des Turniers im Januar, kehrte jedoch zurück und führte sein Land als Kapitän ins Finale gegen Senegal. Gegen die Weltbesten will er erneut eine führende Rolle übernehmen. 

    SpielerVerein
    Nayef AguerdMarseille
    Issa DiopFC Fulham
    Zakaria El OuahdiKRC Genk
    Anass Salah-EddinePSV Eindhoven
    Youssef BelammariAl Ahly 
    Achraf HakimiParis Saint-Germain
    Noussair MazraouiManchester United
    Redouane HalhalKV Mechelen
    Chadi RiadCrystal Palace
  • Bilal El KhannoussGetty Images

    Marokko bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Im Zentrum des Spielfelds zeigt Marokko sein größtes Talent. Sofyan Amrabat, ein Star der WM 2022, kämpfte in dieser Saison mit Verletzungen, will aber vor der WM wieder zu seiner Bestform finden. Der 29-Jährige war für Real Betis in La Liga ein Schlüsselspieler, nachdem ihn der Verein von Fenerbahce ausgeliehen hatte. 

    Bilal El Khannouss ist ein weiteres Talent, das man beobachten sollte. Seit seinem Wechsel von Leicester nach Stuttgart im Sommer stärkt der 22-Jährige seine neue Mannschaft im Kampf um einen Champions-League-Platz.

    SpielerVerein
    Sofyan AmrabatReal Betis
    Neil El AynaouiRoma
    Azzedine OunahiGirona 
    Ismael SaibariPSV
    Bilal El KhannoussStuttgart
    Ayyoub BouaddiLille OSC
    Samir El MourabetRacing Straßburg
  • Guest and Morocco's forward #10 Brahim Diaz celebrates scoringGetty Images

    Marokko bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Marokkos Mittelfeld wirkt dünn besetzt, weil der Fokus auf vielen Offensivtalenten liegt. 

    Brahim Díaz will den verschossenen Elfmeter im AFCON-Finale schnell abhaken. Der Offensiv-Allrounder von Real Madrid stand in Rabat im Mittelpunkt der Kontroverse, als er zum Punkt trat, nachdem die senegalesischen Spieler das Feld verlassen hatten. 

    SpielerVerein
    Abde EzzalzouliReal Betis
    Soufiane RahimiAl Ain 
    Brahim DíazReal Madrid
    Chemsdine TalbiSunderland
    Ayoub El KaabiOlympiakos
    Ayoube Amaimouni-EchghouyabEintracht Frankfurt
    Gessime YassineRacing Straßburg
  • FBL-AFR-2025-CAN-ZMB-MAR-MATCH 25AFP

    Marokko bei der WM 2026, Kader: Marokkos Starspieler

    Marokko ist wohl nicht mehr so stark wie beim letzten Turnier, hat aber genug Klasse, um bei dieser Weltmeisterschaft zu überraschen. 

    Torhüter Yassine Bounou will in der Abwehr nicht viele Gegentore zulassen. Er verlässt sich dabei auf Kapitän Achraf Hakimi, der die Abwehr organisiert und Maßstäbe setzt, wie er es oft bei PSG getan hat.

    Im Mittelfeld lenkt Bilal El Khannouss das Spiel, während Brahim Díaz offensiv mit Technik und Tempo unterstützt. 

    Im Sturm soll Ayoub El Kaabi die Abwehrreihen der Top-Teams knacken. 

  • FBL-AFR-2025-MATCH 50-NIG-MARAFP

    Marokko bei der WM 2026: Voraussichtliche Startelf

    Marokko geht mit einem neuen Cheftrainer in die WM, deshalb könnte die Aufstellung anders aussehen als beim Afrika Cup.

    Dennoch finden weiterhin die Nationalspieler und einige Vertreter der alten Garde Platz.

    Voraussichtliche Startelf Marokkos (4-3-3): Bounou - Hakimi, Aguerd, Halhal, Mazraoui - Amrabat, El Khannouss, El Aynaoui - Brahim, El Kaabi, Ez Abde

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