Marokko bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Marokko hat nachträglich den Afrika Cup dann doch gegen den Senegal gewonnen - und blickt jetzt mit guten Erinnerungen auf die Weltmeisterschaft.

Cheftrainer Walid Regragui legte sein Amt nach der ursprünglichen Niederlage beim Turnier im eigenen Land nieder und übergab die Leitung für die Reise der Nationalmannschaft in die USA, nach Kanada und Mexiko an einen neuen Coach: Mohamed Ouahbi.

Regragui hatte erst im August 2022 übernommen, führte Marokko bei der WM in Katar bis ins Halbfinale – als erste afrikanische Mannschaft überhaupt – und verlor dann gegen Frankreich. Seitdem stieg das Team auf Rang acht der FIFA-Rangliste.

Bei der WM spielt Marokko in Gruppe C und trifft zuerst auf Brasilien, dann auf Schottland und Haiti.

Können die Atlas-Löwen diesmal noch einen Schritt weitergehen und als erste afrikanische Mannschaft das WM-Finale erreichen? GOAL zeigt den Kader im Detail.