Marcus Rashfords Ausstiegsklausel bei Manchester United: Zwei Klubs dürfen sie angeblich nicht ziehen
The Athletic berichtet, dass in Rashfords bis 2028 gültigem Kontrakt besagte Klausel verankert sei, laut welcher der Angreifer für die festgeschriebene Ablöse von umgerechnet 46 Millionen Euro vorzeitig wechseln darf. Allerdings sei festgelegt, dass die Klausel einzig für Uniteds Erzivale FC Liverpool und den ungeliebte Nachbarn Manchester City nicht gültig sei.
Rashford, der aktuell mit der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft weilt, gehört zu den spannendsten Personalien auf dem Transfermarkt. Der torgefährliche Linksaußen verbrachte die Vorsaison auf Leihbasis beim FC Barcelona. Dort spielte er ordentlich, allerdings reichten 28 Scorerpunkte in 49 Spielen nicht aus, um den spanischen Meister vom Ziehen seiner Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro zu überzeugen.
Ein fester Wechsel zu Barca soll laut spanischen Medien weiter möglich sein. Allerdings ist dies wenig realistisch, da die Katalanen noch deutlich weniger für ihn zahlen wollen und zudem gerade 80 Millionen Euro in Rashfords Landsmann Anthony Gordon (25, ebenfalls ein Linksaußen) investiert haben.
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Marcus Rashford wurde auch beim FC Bayern gehandelt
Abgesehen von diesen losen Barcelona-Spekulationen ist es um Rashford gerade ziemlich ruhig. Mit dem FC Arsenal wurde er mal in Verbindung gebracht und es wurde auch schon wild spekuliert, Bayern Münchens Verantwortliche könnten ihn auf ihrer Suche nach einem vielseitigen Angreifer ins Visier genommen haben. Real Madrid, wo Rashfords Ex-Trainer Jose Mourinho nun angeheuert hat, und seinem ehemaligen Leihklub Aston Villa wurde ebenfalls schon Interesse nachgesagt. Belastbar oder konkret wurde all dies bisher allerdings nicht. Ein erheblicher Faktor dabei ist auch Rashfords horrendes Gehalt: Er verdient bei United 14 Millionen Euro pro Jahr.
Angesichts dieser Gemengelage soll nun auch wieder ein Verbleib bei ManUnited eine echte Option sein. Eigentlich galt Rashford als klarer Verkaufskandidat. Sein Verhältnis zum Klub, bei dem er seit 2005 mit zwei Unterbrechungen kickt, litt unter Ex-Trainer Ruben Amorim massiv.
Allerdings ist Amorim seit einigen Monaten nicht mehr im Amt und der Wind soll sich gedreht haben. Uniteds neuer Coach Michael Carrick soll mittlerweile durchaus bereit sein, Rashford wieder in seine Mannschaft zu integrieren, heißt es. Es bestehe Kontakt zwischen beiden, schrieb die Boulevardzeitung The Sun vor wenigen Tagen. Außerdem habe Carrick bei mehreren Führungsspielern der Red Devils ausgelotet, ob es Vorbehalte innerhalb des Teams bezüglich einer möglichen Rückkehr gebe.
Marcus Rashford erzielte 138 Tore für Manchester United
Der langjährige United-Profi Nicky Butt sagte kürzlich bei Paddy Power zu Rashfords Situation: "Es wäre natürlich besser für ihn, in Barcelona zu bleiben, als zu ManUnited zurückzukehren. Der Verein mag sich vielleicht schon entschieden haben, aber wenn er als Spieler von ManUnited zur Saisonvorbereitung zurückkommt, wird Michael ihm Respekt entgegenbringen. Er wird ihn in die Mannschaft integrieren, wenn er gut ins Training startet und den Eindruck vermittelt, dass er hungrig ist und etwas beweisen will."
Unterm Strich sei es doch so: "Wenn es nirgendwo anders einen Deal gibt, dann ist er dein Spieler und dann kannst du ihn genauso gut einsetzen."
Für Uniteds Profis bestritt Rashford während seiner Laufbahn bislang 426 Partien, in denen er 138 Tore und 79 Assists lieferte. Mit dem Klub gewann er unter anderem die Europa League und zweimal den FA Cup.