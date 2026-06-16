Marcus Rashfords Ausstiegsklausel bei Manchester United: Zwei Klubs dürfen sie angeblich nicht ziehen

The Athletic berichtet, dass in Rashfords bis 2028 gültigem Kontrakt besagte Klausel verankert sei, laut welcher der Angreifer für die festgeschriebene Ablöse von umgerechnet 46 Millionen Euro vorzeitig wechseln darf. Allerdings sei festgelegt, dass die Klausel einzig für Uniteds Erzivale FC Liverpool und den ungeliebte Nachbarn Manchester City nicht gültig sei.

Rashford, der aktuell mit der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft weilt, gehört zu den spannendsten Personalien auf dem Transfermarkt. Der torgefährliche Linksaußen verbrachte die Vorsaison auf Leihbasis beim FC Barcelona. Dort spielte er ordentlich, allerdings reichten 28 Scorerpunkte in 49 Spielen nicht aus, um den spanischen Meister vom Ziehen seiner Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro zu überzeugen.

Ein fester Wechsel zu Barca soll laut spanischen Medien weiter möglich sein. Allerdings ist dies wenig realistisch, da die Katalanen noch deutlich weniger für ihn zahlen wollen und zudem gerade 80 Millionen Euro in Rashfords Landsmann Anthony Gordon (25, ebenfalls ein Linksaußen) investiert haben.