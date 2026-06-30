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Manuel Neuer hört im DFB-Team erneut auf - anderer Topstar will weitermachen

Weltmeisterschaft
Deutschland - Paraguay
Deutschland
Paraguay
M. Neuer

Manuel Neuers Comeback im DFB-Team ist beendet. Der Kapitän will dagegen an Bord bleiben.

Mit dem bitteren Aus gegen Paraguay hat die Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer ein - erneutes - Ende genommen.

  • "Ja", sagte der Torhüter auf die Frage, ob das Sechzehntelfinale der WM sein letztes Länderspiel gewesen sei, in der ARD.

    Neuer hatte bereits nach der EM 2024 in Deutschland seinen Rücktritt erklärt, gab zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko aber sein Comeback im DFB-Trikot. Oliver Baumann, Stammtorwart in der Qualifikation, rückte dafür wieder ins zweite Glied.

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Joshua Kimmich will weitermachen

    Neuer ist 40 Jahre alt, die Niederlage gegen Paraguay (3:4 im Elfmeterschießen) war sein 128. Länderspiel. In der "ewigen" DFB-Liste liegt der Weltmeister von 2014 damit auf Rang fünf hinter Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137), Thomas Müller (131) und Lukas Podolski (130) - allesamt ebenfalls Weltmeister.

    Welche Kollegen außerdem aus eigenen Stücken ihre DFB-Karriere beenden, bleibt vor der EM 2028 in Großbritannien und Irland abzuwarten. Neuer ist mit Abstand der Älteste, zu den wenigen anderen Ü-30ern im Team gehört auch Kapitän Joshua Kimmich (31) - der einen Rücktritt ausschloss. "Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist: aufgeben", sagte er.

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