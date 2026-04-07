Manchester United: Zukunftsentscheidung bei Harry Maguire ist gefallen

"Harry ist – wie alle im Verein – fest entschlossen, Manchester United zu regelmäßigem und nachhaltigem Erfolg zu verhelfen", sagte Uniteds Sportdirektor Jason Wilcox.

Maguire spielt seit 2019 für den zuletzt immer wieder kriselnden englischen Rekordmeister, er wechselte als damals teuerster Abwehrspieler der Welt für umgerechnet rund 87 Millionen Euro von Leicester City nach Manchester.