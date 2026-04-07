Der 33-Jährige verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt nach Angaben der Red Devils um ein Jahr mit der Option auf eine weitere Saison.
Manchester United: Zukunftsentscheidung bei Harry Maguire ist gefallen
"Harry ist – wie alle im Verein – fest entschlossen, Manchester United zu regelmäßigem und nachhaltigem Erfolg zu verhelfen", sagte Uniteds Sportdirektor Jason Wilcox.
Maguire spielt seit 2019 für den zuletzt immer wieder kriselnden englischen Rekordmeister, er wechselte als damals teuerster Abwehrspieler der Welt für umgerechnet rund 87 Millionen Euro von Leicester City nach Manchester.
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Harry Maguire ist zurück in der englischen Nationalmannschaft
Seit Michael Carrick im Januar als Trainer übernommen hat, absolvierte Maguire jedes Spiel von Beginn an. United schob sich auf den dritten Tabellenplatz und darf auf eine Rückkehr in die Champions League hoffen.
Maguire, der in Manchester auch vereinzelt in der Kritik gestanden hatte, wurde zuletzt von Thomas Tuchel erstmals seit 18 Monaten wieder für die Three Lions nominiert. Der 66-malige Nationalspieler gehört damit auch zum Kreis der Kandidaten für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada.