Bei Borussia Dortmund werden die internen Hierarchien zur neuen Saison offenbar neu verteilt. Anwärter auf die künftigen Posten gibt es angeblich genügend.

In den vergangenen Jahren sind weder Marcel Schmelzer, noch Marco Reus oder der aktuelle Amtsinhaber Emre Can glücklich mit dem Kapitänsamt bei Borussia Dortmund geworden. Auch Vize-Kapitän Julian Brandt hatte in der vergangenen Saison mit der höheren Verantwortung zu kämpfen. Nun scheint sich die Macht in der BVB-Kabine neu zu verteilen.