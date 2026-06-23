Luka Vuskovic wird richtig teuer! Tottenham lehnt offenbar nächstes Angebot für Ex-HSV-Star ab

Vuskovic steht bei den Spurs, die ihn vor einem Jahr für elf Millionen Euro Ablöse von Hajduk Split verpflichteten, noch bis 2030 unter Vertrag. Der kroatische Nationalspieler soll aber einen Wechsel nach Brighton anstreben. Laut Sky sieht er den Tabellenachten der abgelaufenen Premier-League-Saison als idealen Zwischenschritt für seine Entwicklung. Mit dem Klub soll er sich bereits auf einen langfristigen Vertrag verständigt haben und ein Gespräch mit Trainer Fabian Hürzeler (33) sei "sehr positiv" verlaufen.

Trotz des erneut abgelehnten Angebots gebe Brighton in seinem Werben jedoch nicht auf. Der Conference-League-Teilnehmer ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Jan Paul van Hecke (26). Der Niederländer wechselt zur neuen Spielzeit für 60 Millionen Euro ausgerechnet zu Tottenham.

Vuskovics starke Leistungen in der vergangenen Spielzeit und sein enormes Potenzial sorgten für zahlreiche Wechselgerüchte. Neben dem FC Barcelona wurde er auch immer wieder als möglicher Neuzugang bei Bayern München gehandelt und ins Gespräch gebracht.

Zum Beispiel schwärmte Ex-Bundesligastar Ivan Rakitic (38) im Frühjahr bei Sky von seinem Landsmann: "Ganz Fußball-Europa spricht momentan über ihn. Der FC Bayern muss Gas geben. Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass so ein junger Typ die Fußball-Welt so aufmischen kann."

Ähnlich äußerte sich der ehemalige kroatische Nationalspieler Nenad Bjelica (54) unlängst in der Sport Bild: "Ich bin mir sicher, dass er eines Tages für einen der weltbesten Vereine spielen wird. Natürlich ist er auch einer für den FC Bayern."