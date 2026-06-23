Tottenham Hotspur hat angeblich auch ein zweites Angebot des Premier-League-Rivalen Brighton & Hove Albion für Ex-Bundesligaprofi Luka Vuskovic (19) abgelehnt.
Luka Vuskovic wird richtig teuer! Tottenham lehnt offenbar nächstes Angebot für Ex-HSV-Star ab
Sky berichtet von einer Brighton-Offerte in Höhe von 52 Millionen Euro Ablöse inklusive Bonuszahlungen für den Innenverteidiger. Dies sei den Spurs jedoch zu wenig.
Mitte Juni soll es ein erstes Angebot der Seagulls für Vuskovic gegeben haben. Damals seien 35 Millionen Euro geboten worden und Tottenham habe schnell den Daumen gesenkt.
Der Teenager war in der vergangenen Spielzeit an den Hamburger SV ausgeliehen. Bei den Rothosen avancierte er zum Abwehrchef und unter anderem mit sechs Toren sowie einer Vorlage zu einem der Garanten des Klassenerhalts des Bundesliga-Aufsteigers.
Der HSV hoffte auf eine weitere Zusammenarbeit mit Vuskovic, zwischenzeitlich war auch über ein erneutes Leihgeschäft spekuliert worden. Allerdings scheint dies mittlerweile vom Tisch zu sein.
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Luka Vuskovic war mehrfach beim FC Bayern im Gespräch
Vuskovic steht bei den Spurs, die ihn vor einem Jahr für elf Millionen Euro Ablöse von Hajduk Split verpflichteten, noch bis 2030 unter Vertrag. Der kroatische Nationalspieler soll aber einen Wechsel nach Brighton anstreben. Laut Sky sieht er den Tabellenachten der abgelaufenen Premier-League-Saison als idealen Zwischenschritt für seine Entwicklung. Mit dem Klub soll er sich bereits auf einen langfristigen Vertrag verständigt haben und ein Gespräch mit Trainer Fabian Hürzeler (33) sei "sehr positiv" verlaufen.
Trotz des erneut abgelehnten Angebots gebe Brighton in seinem Werben jedoch nicht auf. Der Conference-League-Teilnehmer ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Jan Paul van Hecke (26). Der Niederländer wechselt zur neuen Spielzeit für 60 Millionen Euro ausgerechnet zu Tottenham.
Vuskovics starke Leistungen in der vergangenen Spielzeit und sein enormes Potenzial sorgten für zahlreiche Wechselgerüchte. Neben dem FC Barcelona wurde er auch immer wieder als möglicher Neuzugang bei Bayern München gehandelt und ins Gespräch gebracht.
Zum Beispiel schwärmte Ex-Bundesligastar Ivan Rakitic (38) im Frühjahr bei Sky von seinem Landsmann: "Ganz Fußball-Europa spricht momentan über ihn. Der FC Bayern muss Gas geben. Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass so ein junger Typ die Fußball-Welt so aufmischen kann."
Ähnlich äußerte sich der ehemalige kroatische Nationalspieler Nenad Bjelica (54) unlängst in der Sport Bild: "Ich bin mir sicher, dass er eines Tages für einen der weltbesten Vereine spielen wird. Natürlich ist er auch einer für den FC Bayern."
Luka Vuskovic nimmt mit Kroatien an der WM 2026 teil
Im Moment steht Vuskovic bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Schaufenster und könnte seinen Marktwert dort noch weiter steigern. Beim 2:4 der Kroaten gegen Titelanwärter England zum Auftakt gehörte er zur Startformation von Trainer Zlatko Dalic und absolvierte 66 Minuten.
Kroatiens weitere Gegner in der Gruppenphase heißen Panama und Ghana.