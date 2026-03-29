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Lionel Messi Barcelona tearsGetty
Chris Burton

"Lionel Messi wurde unterbezahlt!" Ehemaliger Präsident des FC Barcelona erhebt schwere Vorwürfe

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Barcelonas ehemaliger Präsident Josep Maria Bartomeu hat schwere Vorwürfe rund um den Abgang von Lionel Messi im Jahr 2021 erhoben.

Der ehemalige Präsident des FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, hat dargelegt, wer für Lionel Messis überraschenden Weggang im Jahr 2021 verantwortlich war, wobei ein neuer Vertrag für den argentinischen GOAT "durchaus möglich" war. 

Messi verabschiedete sich unter Tränen in Richtung Paris Saint-Germain, finanzielle Schwierigkeiten in Katalonien führten dazu, dass er den Klub ablösefrei verlassen musste.

  • Messi wechselte 2021 ablösefrei von Barcelona zu PSG

    Barca hatte gehofft, dass der achtfache Ballon-d’Or-Gewinner sich bereit erklären würde, vorübergehend umsonst zu spielen, um die Vereinsfinanzen in Ordnung zu bringen, doch eine Einigung kam nicht zustande. Die lebenslange Verbundenheit mit den Blaugrana wurde zerrissen, und aus einer einst harmonischen Beziehung wurde eine angespannte.

    Seitdem gab es nur noch flüchtige Besuche in Barcelona, wobei Messi kürzlich heimlich einen Blick auf die Renovierungsarbeiten werfen konnte, die im Camp Nou durchgeführt wurden. Er stand an jenem Ort seit seinem Wechsel nach Frankreich nicht mehr auf dem Rasen, obwohl es verschiedene Aufrufe gab, eine emotionale Rückkehr zu vereinbaren - entweder als heimkehrender Held oder in einem Freundschaftsspiel.

    Präsident Joan Laporta ist es nicht gelungen, einen solchen Anlass zu schaffen, und er räumt ein, dass er im Laufe der Jahre den Kontakt zu Messi verloren hat. Der derzeitige Chef im Camp Nou hat angedeutet, dass Bartomeu und die frühere Führungsriege bei Barca für Messis Weggang verantwortlich sind, da sie eine Ära des finanziellen Ruins zu verantworten haben.

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  • Lionel Messi Barcelona 2021Getty Images

    Wer hat Schuld am Messi-Abgang aus Barcelona?

    Bartomeu hat diese Behauptungen zurückgewiesen und sagte über die Laporta-Periode: "Hätten sie das Nötige getan, wäre es durchaus möglich gewesen, den Vertrag von Leo Messi zu verlängern und Spieler zu verpflichten."

    Er fuhr fort: "Es lag nicht an der alten Führung, sondern am Financial Fair Play, denn der neue Vorstand hatte die Verluste auf 555 Millionen Euro aufgebläht. Als LaLiga davon erfuhr, beschloss sie, eine zweite Prüfung durchzuführen, und kam zu dem Schluss, dass die Verluste nicht so hoch waren wie angegeben, da Rückstellungen in Höhe von 283 Millionen Euro vorhanden waren. Aber Barca entschied sich, an seinem Vorschlag festzuhalten, LaLiga wandte die Regeln an, und der Verein erhielt eine Strafe wegen Verstoßes gegen das Financial Fair Play, von der er sich bis heute nicht erholt hat."

    Bartomeu fügte hinzu, dass Messi ungerecht behandelt worden sei, als man ihn zum Abgang drängte, wobei seine rekordverdächtigen Leistungen für Barcelona ewig im Blaugrana-Gedächtnis bleiben werden: "Messi wurde für das, was er geleistet hat, unterbezahlt, sowohl in sportlicher, finanzieller als auch kommerzieller Hinsicht. Er wäre gerne Teil des Neuaufbaus der Mannschaft gewesen, zusammen mit diesen jungen Spielern, die wir jetzt haben und die ebenfalls Teil dieses berühmten Erbes sind, aber er wurde weggeschickt, deswegen klappte das nicht."

  • Barcelona hat finanzielle Schwierigkeiten

    Bartomeu war der Mann, der Messi während der berüchtigten Burofax-Episode im Jahr 2020 am Weggang hinderte, als der argentinische Superstar den Wunsch äußerte, Barcelona zu verlassen. Letztendlich wurde er daran gehindert, doch die Corona-Pandemie machte den Vereinen weltweit das Leben schwer.

    Zu den Herausforderungen, denen er sich bei dem Versuch, einen mit Stars gespickten Kader zusammenzuhalten, gegenübersah, sagte Bartomeu: "Im März 2020 begann der Lockdown, und zu diesem Zeitpunkt versiegten die Einnahmen, sodass mit den Spielern eine Gehaltskürzung von 14 Prozent vereinbart wurde, was zu Einsparungen von 90 Millionen Euro führte."

    "Wir sprachen mit Procicat, und man sagte uns, wir könnten das Stadion für die neue Saison sicher wieder öffnen, doch im August teilte man uns mit, dass dies nicht möglich sei", so Bartomeu weiter. "Also sprachen wir mit den Spielern, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Gehälter um 20 Prozent gekürzt würden. Und da spitzte sich die Lage zu, denn sie lehnten ab."

    "Folglich mussten wir Verhandlungen aufnehmen. Und es gab nur vier Spieler, die sagten: 'Wir wollen das machen, wir wollen helfen.' Für sie wurde ein neuer Vertrag ausgearbeitet, wonach sie in den ersten beiden Jahren weniger und in den letzten beiden Jahren mehr verdienen würden."

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Messi sorgt mit Inter Miami für Furore

    Barça konnte Messi letztendlich nicht davon abhalten, den Verein zu verlassen; der südamerikanische GOAT verließ den Verein nach 672 Toren und 34 Titeln. Mit 38 Jahren steht er nun beim MLS-Cup-Sieger Inter Miami unter Vertrag und hat sich zum unbestrittenen MVP des US-Fußballs entwickelt.

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