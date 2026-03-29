"Lionel Messi wurde unterbezahlt!" Ehemaliger Präsident des FC Barcelona erhebt schwere Vorwürfe

Bartomeu war der Mann, der Messi während der berüchtigten Burofax-Episode im Jahr 2020 am Weggang hinderte, als der argentinische Superstar den Wunsch äußerte, Barcelona zu verlassen. Letztendlich wurde er daran gehindert, doch die Corona-Pandemie machte den Vereinen weltweit das Leben schwer.

Zu den Herausforderungen, denen er sich bei dem Versuch, einen mit Stars gespickten Kader zusammenzuhalten, gegenübersah, sagte Bartomeu: "Im März 2020 begann der Lockdown, und zu diesem Zeitpunkt versiegten die Einnahmen, sodass mit den Spielern eine Gehaltskürzung von 14 Prozent vereinbart wurde, was zu Einsparungen von 90 Millionen Euro führte."

"Wir sprachen mit Procicat, und man sagte uns, wir könnten das Stadion für die neue Saison sicher wieder öffnen, doch im August teilte man uns mit, dass dies nicht möglich sei", so Bartomeu weiter. "Also sprachen wir mit den Spielern, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Gehälter um 20 Prozent gekürzt würden. Und da spitzte sich die Lage zu, denn sie lehnten ab."

"Folglich mussten wir Verhandlungen aufnehmen. Und es gab nur vier Spieler, die sagten: 'Wir wollen das machen, wir wollen helfen.' Für sie wurde ein neuer Vertrag ausgearbeitet, wonach sie in den ersten beiden Jahren weniger und in den letzten beiden Jahren mehr verdienen würden."