Lionel Messi verletzt? Schreckmoment wenige Wochen vor WM-Start

Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos spielte Messis Auswechslung bei dem spektakulären Spiel auf regennassem Rasen und eine mögliche Verletzung anschließend herunter. "Er war wirklich erschöpft. Der Platz war tief, und anstatt ein Risiko einzugehen, entscheidet man sich immer dagegen", sagte der 62 Jahre alte Argentinier.

Das erste WM-Spiel der Argentinier findet am 16. Juni in Kansas City statt, Auftaktgegner in der Gruppe J ist Algerien. Der Titelverteidiger hat seinen WM-Kader noch nicht bekanntgegeben, auch der bald 39 Jahre alte Messi hat sich bislang nicht zu einer Teilnahme an seiner dann sechsten WM-Endrunde geäußert.