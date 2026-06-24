"Lass dir ein paar Eier wachsen": FIFA entzieht WM-Kommentator die Arbeitserlaubnis nach heftigem Ausraster

Bei der Endrunde greift eine neue Regelung, die es Profis untersagt, beim Sprechen mit Gegenspielern oder Unparteiischen den Mund mit der Hand zu verdecken. Damit soll verhindert werden, dass diskriminierende oder beleidigende Äußerungen auf dem Spielfeld unbemerkt bleiben.

Der Platzverweis für Almiron sorgte bei Kommentator Vera am Mikrofon für einen unkontrollierten Wutausbruch. Zunächst attackierte er den Unparteiischen Ivan Barton aus El Salvador scharf und bezeichnete ihn während der laufenden Übertragung als "Dieb".

Direkt im Anschluss weitete der Reporter seine Kritik auf die Führungsebene des Weltfußballs aus. Vera schimpfte live auf Sendung: "Sie haben den Fußball getötet. FIFA, ihr habt den Fußball getötet."

Kurz darauf attackierte er direkt FIFA-Präsident Gianni Infantino für die Regelauslegung: "Infantino, du bist verantwortlich hierfür. Eine Schande. Ihr solltet euch schämen!"