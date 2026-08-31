LaLiga-Rundschau: Real Madrid fertigt Malaga ab und erhöht den Druck auf Barça

Der Freitagabend begann furios: Santander setzte sich in einem Fünf-Tore-Krimi knapp gegen Elche durch. Der marokkanische Stürmer Yassir Zahiri erzielte in der ersten Halbzeit einen überragenden Hattrick innerhalb von 15 Minuten, doch die Gäste machten die Partie noch einmal spannend, als sie in der zweiten Hälfte innerhalb von zwei Minuten zweimal trafen. Santander hat nun vier Punkte aus drei Spielen. Elche steht mit nur einem einzigen Punkt aus drei Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz.