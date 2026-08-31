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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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LaLiga-Rundschau: Real Madrid fertigt Malaga ab und erhöht den Druck auf Barça

La Liga
Real Madrid
Atletico Madrid
Malaga
Kylian Mbappé
J. Bellingham

Umfassender Rückblick auf die herausragenden Momente aus Spaniens LaLiga vom vergangenen Wochenende. Wir blicken auf die Ergebnisse, die wichtigsten Geschichten, herausragende individuelle Leistungen und mehr.

Die LaLiga-Saison 2026/27 hat etwas holprig begonnen, da Real Madrid und Barcelona später als die anderen Teams zurückgekehrt sind. Der dritte Spieltag hat bislang 30 Tore hervorgebracht, zwei Partien stehen am Montagabend noch aus. Werfen wir einen genaueren Blick auf alle Ergebnisse.

  • Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 3:2 Elche

    Der Freitagabend begann furios: Santander setzte sich in einem Fünf-Tore-Krimi knapp gegen Elche durch. Der marokkanische Stürmer Yassir Zahiri erzielte in der ersten Halbzeit einen überragenden Hattrick innerhalb von 15 Minuten, doch die Gäste machten die Partie noch einmal spannend, als sie in der zweiten Hälfte innerhalb von zwei Minuten zweimal trafen. Santander hat nun vier Punkte aus drei Spielen. Elche steht mit nur einem einzigen Punkt aus drei Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz.

  • Deportivo Alaves v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo Alavés 1:0 Villarreal

    Der argentinische Stürmer Lucas Boye erzielte das einzige Tor, als Alaves mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Villarreal im Estadio de Mendizorroza ungeschlagen blieb. Alaves hat nach drei Spielen sieben Punkte auf dem Konto und in diesen Partien nur ein einziges Gegentor kassiert.

  • Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Levante 5:2 Real Betis

    Ein Offensivfeuerwerk von Levante in der zweiten Halbzeit bescherte dem Team einen 5:2-Sieg gegen Real Betis in einem unterhaltsamen Duell im Estadio Ciudad de Valencia. Flügelspieler Roger Brugue ragte bei den Gastgebern mit einem Doppelpack heraus.

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  • Real Sociedad v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Sociedad 2:1 Espanyol

    Als Star bei der Weltmeisterschaft hat Mikel Oyarzabal begonnen, diese Form auch in die neue LaLiga-Saison bei seinem geliebten Real Sociedad mitzunehmen. Der 29-Jährige bereitete am Wochenende beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft gegen Espanyol beide Tore vor. Es war ein dringend benötigter Auftrieb für Sociedad, das seine ersten beiden Spiele verloren hatte.

  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-ATLETICO DE MADRIDAFP

    Sevilla 1:3 Atlético Madrid

    Weltmeister Alex Baena glänzte für Atleti, das sich in Sevilla einen beeindruckenden 3:1-Sieg sicherte. Baenas Doppelpack und Ademola Lookmans Treffer in der 26. Minute brachten die Mannschaft von Diego Simeone mit sieben Punkten auf den zweiten Tabellenplatz. Der argentinische Stürmer Julian Alvarez stand erneut nicht im Kader von Atleti, da er auf einen Wechsel weg vom Klub drängt.

  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid 4:0 Malaga

    Real Madrid hat unter dem neuen Trainer Jose Mourinho seinen perfekten Saisonstart fortgesetzt und Aufsteiger Malaga mit 4:0 abgefertigt. Jude Bellingham erzielte mit einem herausragenden Solo die Führung, Kylian Mbappe und Arda Guler reihten sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, wobei der frühere Liverpool-Star Trent Alexander-Arnold Mbappes Treffer in der 30. Minute mit einer starken Hereingabe vorbereitete. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga und Brahim Diaz rückten alle in die Startelf, als Mourinho vor einem anspruchsvollen Spielplan rotierte.

  • RC Deportivo de A Coruna v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo La Coruña 3:1 Valencia

    Aufsteiger Depor fügte Valencia im Riazor mit einem 3:1-Erfolg die zweite Niederlage der Saison zu. Der Routinier im Sturm, Pierre-Emerick Aubameyang, trug sich für die Gastgeber in die Torschützenliste ein, die nach drei Spielen weiter ungeschlagen sind.

  • Inaki Williams of Athletic Club runsGetty Images

    Celta Vigo 0:2 Athletic Bilbao

    Celta hat nach drei Spielen nach der 0:2-Heimniederlage gegen Athletic Bilbao erst einen Punkt auf dem Konto. Für die Gäste ist das ein willkommenes Ergebnis, sie holen damit ihre ersten Punkte der laufenden Saison.