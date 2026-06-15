Obwohl der Verteidiger des FC Liverpool beim 2:2-Unentschieden den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 (51.) erzielte, sah Van der Vaart große Schwächen in dessen Spiel. Vor allem an einem Punkt hatte der ehemalige Nationalspieler etwas auszusetzen.
Kurioser Vergleich mit einem Flugzeug! Rafael van der Vaart verspottet Liverpool-Star Virgil van Dijk
"Ich muss ehrlich sein: Ich war ziemlich schockiert von Van Dijk", erklärte van der Vaart als Experte beim niederländischen TV-Sender NOS. "Bei ihm dachte ich: Das sieht nicht gut aus. Vor allem beim Drehen. Das fällt ihm sehr schwer. Ein bisschen wie eine Boeing 747, die wendet. Ich hoffe, er fängt im Laufe des Turniers an, sich etwas schneller zu drehen."
Die leicht favorisierten Niederländer hatten in ihrem ersten Gruppenspiel gegen Japan vor allem mit den schnellen Gegenstößen des vierfachen Asienmeisters immer wieder Probleme.
So ging die Elftal nach Toren von Van Dijk und Crysencio Summerville (64.) zweimal in Führung, konnte das Ergebnis allerdings nicht über die Zeit retten. Durch Treffer von Keito Nakamura (57.) und Ex-Frankfurter Daichi Kamada (89.) glichen die Japaner zweimal aus.
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Van Dijk erhält auch Lob: "Ein fantastischer Kopfball"
Weniger schlimm als Van der Vaart schätze indes Irlands Fußball-Legende Roy Keane Van Dijks Leistung ein. "Er ist offensichtlich in guter Form, was das Toreschießen angeht. Er hatte eine harte Saison", meinte dieser bei ITV. "Er ist so torgefährlich, brillanter Abschluss. Ein fantastischer Kopfball. [...] Zu diesem Zeitpunkt hatten sie das Spiel voll im Griff."
Von der FIFA wurde Van Dijk am Ende sogar noch zum 'Man of the Match' gewählt. Im Interview nach dem Spiel räumte der 34-Jährige gleichwohl ein, dass er und seine Mitspieler keinen optimalen Abend erwischt und sich gegen eine gut eingespielte japanische Mannschaft insgesamt zu schwer getan hätten.
In Gruppe F stehen die Niederlande und Japan nach einem Spieltag nun auf dem zweiten bzw. dritten Platz. In Führung liegt Schweden, das sein erstes Spiel gegen Tunesien deutlich mit 5:1 (2:1) gewann.