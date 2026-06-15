Kurioser Vergleich mit einem Flugzeug! Rafael van der Vaart verspottet Liverpool-Star Virgil van Dijk

"Ich muss ehrlich sein: Ich war ziemlich schockiert von Van Dijk", erklärte van der Vaart als Experte beim niederländischen TV-Sender NOS. "Bei ihm dachte ich: Das sieht nicht gut aus. Vor allem beim Drehen. Das fällt ihm sehr schwer. Ein bisschen wie eine Boeing 747, die wendet. Ich hoffe, er fängt im Laufe des Turniers an, sich etwas schneller zu drehen."

Die leicht favorisierten Niederländer hatten in ihrem ersten Gruppenspiel gegen Japan vor allem mit den schnellen Gegenstößen des vierfachen Asienmeisters immer wieder Probleme.

So ging die Elftal nach Toren von Van Dijk und Crysencio Summerville (64.) zweimal in Führung, konnte das Ergebnis allerdings nicht über die Zeit retten. Durch Treffer von Keito Nakamura (57.) und Ex-Frankfurter Daichi Kamada (89.) glichen die Japaner zweimal aus.