Wird die FIFA reagieren? Manuel Neuer bricht beim WM-Auftakt eine Regel

Sowohl in der Arena als auch in der TV-Übertragung war klar zu erkennen, dass die deutsche Nummer eins unter seinem grün-türkisen, kurzärmeligen DFB-Trikot ein weißes Langarmshirt trug.

Normalerweise ist dies nicht weiter problematisch, schließlich absolviert Neuer seine Spiele seit jeher mit kurzärmeligen Teamjerseys, unter denen er meist noch ein langärmliges, eng anliegendes Shirt trägt.

In diesem speziellen Fall könnte dem Bayern-Torwart im Nachgang jedoch Ungemach drohen, schließlich verstieß er mit seinem Outfit faktisch gegen die Regularien der FIFA. Diese besagen, dass Unterwäsche unter einem Trikot zwar erlaubt ist, diese aber einige Voraussetzungen erfüllen muss.