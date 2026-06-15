So machte der 40-Jährige beim 7:1 (3:1)-Kantersieg gegen Curacao zum WM-Auftakt weniger sportlich von sich reden - Neuer konnte sich angesichts der spärlichen Offensivbemühungen des Underdogs kaum auszeichnen -, sondern fiel vor allem wegen seines Trikots auf.
Wird die FIFA reagieren? Manuel Neuer bricht beim WM-Auftakt eine Regel
Sowohl in der Arena als auch in der TV-Übertragung war klar zu erkennen, dass die deutsche Nummer eins unter seinem grün-türkisen, kurzärmeligen DFB-Trikot ein weißes Langarmshirt trug.
Normalerweise ist dies nicht weiter problematisch, schließlich absolviert Neuer seine Spiele seit jeher mit kurzärmeligen Teamjerseys, unter denen er meist noch ein langärmliges, eng anliegendes Shirt trägt.
In diesem speziellen Fall könnte dem Bayern-Torwart im Nachgang jedoch Ungemach drohen, schließlich verstieß er mit seinem Outfit faktisch gegen die Regularien der FIFA. Diese besagen, dass Unterwäsche unter einem Trikot zwar erlaubt ist, diese aber einige Voraussetzungen erfüllen muss.
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Schiedsrichter muss Kleidung normalerweise überpfüfen
So darf sichtbare Unterwäsche zum einen keine besonderen Logos von Vereinen, Verbänden oder Sponsoren aufweisen und zum anderen muss sie identisch zur Hauptfarbe des getragenen Trikots sein. Neuer hätte in seinem Fall also nicht auf ein weißes, sondern auf ein zu seinem Jersey passendes, grün-türkises Shirt zurückgreifen müssen.
Normalerweise liegt es am Unparteiischen, die Spieler auf regelkonforme Kleidung zu überprüfen, entsprechende Anweisungen von Schiri Jalal Jayed (Marokko) blieben aber aus. Der Weltmeister von 2014 konnte die Partie ohne Unterbrechung zu Ende spielen.
Vor dem Spiel hatte Neuer zunächst ein langärmliges Torwarttrikot getragen. Bei diesem schnitt er aber kurzerhand die Ärmel ab. Ob die FIFA reagieren wird, ist offen.
Durch den überzeugenden Sieg zum Auftakt gegen Curacao liegt die deutsche Mannschaft in WM-Gruppe E nach dem ersten Spieltag auf Platz eins. Am kommenden Samstag muss die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen die Elfenbeinküste ran, zum Abschluss der Vorrunde wartet Ecuador.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".