Kroatien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Kroatien hat bei den vergangenen WM-Turnieren bewiesen, dass bei Weltmeisterschaften mit der Mannschaft zu rechnen ist.

Nachdem die Kroaten 2018 Vizeweltmeister und 2022 WM-Dritter geworden waren, absolvierten sie auch die WM-Qualifikation für das Turnier 2026 souverän, gewannen sieben ihrer acht Spiele und erreichten so die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.

Zwar sind einige Leistungsträger in den vergangenen Jahren aus Altersgründen zurückgetreten, doch mit Luka Modric ist eine echte Legende immer noch mit dabei. Zlatko Dalics Mannschaft wird also aller Voraussicht nach wieder ein harter Brocken für die Gegner werden - darunter in Gruppe L auch England. Außerdem geht es zu Turnierbeginn für Modric und Co. gegen Ghana und Panama, sodass das Erreichen der K.o.-Runde nur das Minimalziel für Kroatien sein kann.