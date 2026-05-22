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Daniel Buse

Kroatien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Kroatien

Der Kader Kroatiens für die WM 2026 steht fest. Wer es ins Aufgebot geschafft hat, erfahrt Ihr hier.

Kroatien hat bei den vergangenen WM-Turnieren bewiesen, dass bei Weltmeisterschaften mit der Mannschaft zu rechnen ist.

Nachdem die Kroaten 2018 Vizeweltmeister und 2022 WM-Dritter geworden waren, absolvierten sie auch die WM-Qualifikation für das Turnier 2026 souverän, gewannen sieben ihrer acht Spiele und erreichten so die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.

Zwar sind einige Leistungsträger in den vergangenen Jahren aus Altersgründen zurückgetreten, doch mit Luka Modric ist eine echte Legende immer noch mit dabei. Zlatko Dalics Mannschaft wird also aller Voraussicht nach wieder ein harter Brocken für die Gegner werden - darunter in Gruppe L auch England. Außerdem geht es zu Turnierbeginn für Modric und Co. gegen Ghana und Panama, sodass das Erreichen der K.o.-Runde nur das Minimalziel für Kroatien sein kann.

  • FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    Kroatien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Torhüter

    Dominik Livakovic wird voraussichtlich im Tor für Kroatien beginnen. Der Schlussmann von Dinamo Zagreb beeindruckte während der Weltmeisterschaft 2022 und war der Held seiner Mannschaft mit Paraden bei den Erfolgen im Elfmeterschießen gegen Japan und Brasilien, als Kroatien das Halbfinale erreichte. Die Alternativen sind etwas unerfahren: Dominik Kotarski hat erst drei Einsätze in der A-Nationalmannschaft absolviert, Ivor Pandur ist noch ohne Länderspiel.

    SpielerVerein
    Dominik LivakovicDinamo Zagreb
    Dominik KotarskiKopenhagen
    Ivor PandurHull City
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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FROAFP

    Kroatien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Verteidiger

    In der Abwehr kann Kroatien Spieler mit reichlich Erfahrung in Europas Top-fünf-Ligen vorweisen. Josko Gvardiol ist der herausragende Spieler und wird voraussichtlich als Außenverteidiger auf der rechten Seite spielen.

    Während der Ex-Stuttgarter Borna Sosa kein WM-Ticket erhielt, ist mit dem zuletzt von Tottenham an den HSV verliehenen Luka Vuskovic auch ein Shooting-Star aus der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit dabei.

    SpielerVerein
    Josko GvardiolManchester City
    Duje Caleta-CarReal Sociedad
    Josip StanisicBayern München
    Martin ErlicMidtjylland
    Luka VuskovicHamburg
    Marin PongracicFiorentina
    Josip SutaloAjax Amsterdam
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-CZEAFP

    Kroatien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Mittelfeldspieler

    Kroatiens Stärke war schon immer das zentrale Mittelfeld. Marcelo Brozovic und Ivan Rakitic sind nicht mehr dabei, aber Luka Modric spielt so zuverlässig wie eh und je. Die Zentrale ist mit ihm gut besetzt.

    Mario Pasalic hat bei Atalanta beeindruckt und sollte in Nordamerika viele WM-Minuten bekommen, ebenso wie der erfahrene Mateo Kovacic.

    SpielerVerein
    Luka ModricAC Milan
    Mario PasalicAtalanta
    Nikola VlasicTorino
    Mateo KovacicManchester City
    Luka SucicReal Sociedad
    Nikola MoroBologna
    Petar SusicInter
    Martin BaturinaComo
    Kristijan JakicAugsburg
    Toni FrukRijeka
  • FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-GIB-CROAFP

    Kroatien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Angreifer

    Der Problembereich der Kroaten könnte der Sturm sein. Ivan Perisic beweist zwar weiterhin, dass er liefern kann, wenn er gebraucht wird, aber Trainer Dalic musste auf der zentralen Position rotieren, da sich während der jüngsten Länderspiele niemand den Mittelstürmer-Stammplatz gesichert hat.

    Ante Budimir könnte aufgrund seiner Erfahrung am Ende den Vorzug erhalten, auch wenn er im Nationalteam nicht sonderlich treffsicher war. Dasselbe kann man aber auch über Petar Musa, Igor Matanovic, Franjo Ivanovic und Mislav Orsic sagen, von denen die meisten mit Ausnahme von Orsic, der mit 33 Jahren einer der Ältesten im Kader ist, noch jung und unerfahren auf der ganz großen Bühne sind.

    SpielerVerein
    Ante BudimirOsasuna
    Petar MusaFC Dallas
    Ivan PerisicPSV Eindhoven
    Andrej KramaricHoffenheim
    Igor MatanovicFreiburg
    Marco PasalicOrlando City
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-GIBAFP

    Kroatiens Starspieler

    Wenn Kroatien erneut bis ins Halbfinale kommen will, müssen die enorm erfahrenen Stars performen. Luka Modric mag 40 Jahre alt sein, hat aber bei Milan keinerlei Anzeichen gezeigt, dass seine Leistungen nachlassen. Auch Mittelfeldpartner Mateo Kovacic wird wichtig werden, obwohl er bei Manchester City eine von Verletzungen geprägte Saison durchlebt hat.

    Ivan Perisic ist immer für ein WM-Tor gut. Josko Gvardiol muss den Laden hinten zusammen halten und bei Standards für Gefahr sorgen. Kroatien konnte sich zuletzt auch auf Torhüter Dominik Livakovic verlassen, der sich als echter Experte für Elfmeterschießen erwies.

  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-PORAFP

    Voraussichtliche Startelf Kroatiens für die Weltmeisterschaft 2026

    Kroatien hat einen gefestigten Kern in Abwehr und Mittelfeld, obwohl es für Trainer Dalic problematisch werden könnte, wie er die vielen zentralen Spieler in seine Aufstellung quetschen kann. Auch die Mittelstürmer-Position ist trotz zahlreicher Experimente noch nicht fest vergeben. 

    Letztlich wird Kroatien von seinen Stars in der Abwehr und im Mittelfeld abhängig sein, die die Basis liefern müssen, damit das Team bei der Weltmeisterschaft erneut glänzen kann. 

    Voraussichtliche Startelf Kroatiens (4-2-3-1): Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Pongracic, Stanisic; Modric, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.

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