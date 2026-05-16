Die Nerven bei Real Madrid liegen blank. Nach den jüngsten Eskalationen um Kylian Mbappe brennt im Bernabeu der Baum lichterloh. Nun kommt es wohl zum dringlichen Krisengipfel mit Präsident Florentino Perez.
Krisengipfel beim Präsidenten steht an! Real Madrid lässt Kylian Mbappe angeblich zum Rapport antreten
Wie aus einem Bericht der spanischen AS hervorgeht, ist die Situation rund um Mbappe intern derart eskaliert, dass Perez den Superstar zu einem dringlichen Rapport in die Vereinszentrale zitieren wird. Was ursprünglich als strategischer Austausch über die sportliche Zukunft des Klubs gedacht war, hat sich nun zu einer knallharten Krisensitzung gewandelt.
Im Epizentrum des Bebens steht das zerrüttete Binnenverhältnis zwischen dem Torjäger, dem Trainerstab und Teilen der Mannschaft. Die Chefetage der Königlichen sieht demnach die absolute Kontrolle über das Starensemble gefährdet und zieht nun die Reißleine.
Der ohnehin schwelende Konflikt erreichte seinen Siedepunkt am Donnerstagabend nach der Partie gegen Oviedo. Dort war Mbappe vor die Mikrofone getreten und hatte mit seinen brisanten Aussagen ein mediales Erdbeben ausgelöst.
Mbappe muss zum Rapport antreten
Perez macht die Angelegenheit daher jetzt zur Chefsache. Er will aus erster Hand erfahren, wie Mbappes Einstellung für die Zukunft aussehen wird und vor allem, wie die Aussichten des Stürmers für die kommende Saison sind.
In der Kabine der Blancos brodelt es seit langer Zeit gewaltig. Das Starensemble gilt momentan als zerrüttet und führungslos.
Innerhalb des Vereins hatten die Bedenken hinsichtlich Mbappes Verhalten ohnehin kontinuierlich zugenommen. Die Führungsriege ist sich voll und ganz bewusst, dass sich der Stürmer von der Mannschaft entfernt hat. Ein Zustand, der die Teamchemie massiv vergiftet.
Mehrere Mannschaftskollegen können die Haltung und das Verhalten des Stürmers nicht nachvollziehen, da sie der festen Überzeugung sind, dass diese permanenten Nebengeräusche leicht hätten vermieden werden können. Durch Mbappes Solo-Auftritt nach dem Oviedo-Spiel fühlt sich nun nicht mehr nur das Trainerteam betroffen, sondern auch einige seiner eigenen Teamkollegen direkt ins Visier genommen.
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Reals Dilemma mit Mbappe
Trotz der massiven Dissonanzen steht Real vor einem Dilemma. Der amtierende Gewinner des Goldenen Schuhs wird im Bernabeu nach wie vor als sportlicher Eckpfeiler betrachtet und Perez hält ihn fußballerisch weiterhin für den besten Spieler der Welt.
Doch die Geschichte des Klubs lehrt: Im Kosmos der Königlichen gilt niemand als unantastbar. Das zeigte sich in der Vergangenheit bereits bei den Abgängen von Ikonen wie Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos.
In beiden Fällen handhabte Perez die Situationen mit eiserner Hand, indem er den Klub über jeden Einzelnen stellte oder zumindest verlangte, dass sich alle an die vom Verein vorgegebene strategische Ausrichtung hielten. Wer nicht spurt, fliegt - diese Devise gilt laut des Berichts auch für einen Weltmeister wie Mbappe.
Mourinho übernimmt wohl bei Real
In den Führungsetagen der Madrilenen liegt die Priorität nun unmissverständlich auf der sofortigen Wiederherstellung von Disziplin und Autorität. Eine Mammutaufgabe, die voraussichtlich dem neuen Cheftrainer zufallen wird.
Und dieser wird aller Voraussicht nach ein alter Bekannter mit einer Vorliebe für harte Hand und kompromisslose Hierarchien: Sofern es keine großen Überraschungen mehr gibt, wird Jose Mourinho das Zepter in Madrid übernehmen.
Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.