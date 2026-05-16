Krisengipfel beim Präsidenten steht an! Real Madrid lässt Kylian Mbappe angeblich zum Rapport antreten

Wie aus einem Bericht der spanischen AS hervorgeht, ist die Situation rund um Mbappe intern derart eskaliert, dass Perez den Superstar zu einem dringlichen Rapport in die Vereinszentrale zitieren wird. Was ursprünglich als strategischer Austausch über die sportliche Zukunft des Klubs gedacht war, hat sich nun zu einer knallharten Krisensitzung gewandelt.

Im Epizentrum des Bebens steht das zerrüttete Binnenverhältnis zwischen dem Torjäger, dem Trainerstab und Teilen der Mannschaft. Die Chefetage der Königlichen sieht demnach die absolute Kontrolle über das Starensemble gefährdet und zieht nun die Reißleine.

Der ohnehin schwelende Konflikt erreichte seinen Siedepunkt am Donnerstagabend nach der Partie gegen Oviedo. Dort war Mbappe vor die Mikrofone getreten und hatte mit seinen brisanten Aussagen ein mediales Erdbeben ausgelöst.