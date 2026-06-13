Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich über einen Bericht lustig gemacht, in dem ihr großes Interesse an Kölns Said El Mala unterstellt wird. Am Samstag hatte die Kölner Boulevard-Zeitung Express berichtet, dass die Kraichgauer ihr Glück beim begehrten Offensivspieler versuchen werden. Von einem "krassen Vorstoß" war die Rede, den die TSG starten wolle, um El Mala mit einem "hohen Handgeld, üppigen Gehalt und langfristigen Vertrag" zu überzeugen.
"Krasser Vorstoß" bei Kölns Said El Mala von Bundesliga-Klub als "Transfer-Ente" abgetan
Die TSG reagierte bei X und machte sich über den Bericht lustig: "Said langer Zeit nicht mehr so eine Transfer-Ente gelesen", twitterte der Klub, inklusive Vornamen-Wortspiel und Enten-Emoji.
Damit nahmen die Hoffenheimer dem Gerücht den Wind aus den Segeln, bevor es überhaupt an Fahrt aufnehmen konnte.
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Zwei Premier-League-Klubs waren schon an El Mala dran
Die Kölner hoffen angeblich darauf, mit El Mala in diesem Sommer Kasse zu machen, falls der 19 Jahre alte Youngster die Domstädter unbedingt verlassen will. Zunächst zerschlug sich das Interesse von Brighton, wobei die Seagulls den Offensivspieler schon im vergangenen Sommer holen wollten. Zuletzt lehnte El Mala angeblich selbst einen Wechsel zu Brentford ab, obwohl der Premier-League-Verein bereit gewesen wäre, bis zu 50 Millionen Euro für ihn auf den Tisch zu legen.
Angeblich bevorzugt die Familie El Malas, die ihn inzwischen auch berät, einen Transfer innerhalb der Bundesliga. Nach einem starken Saisonstart des Teenagers und einer ordentlichen Rückrunde soll ihn unter anderem Borussia Dortmund weiter auf dem Zettel haben. Die vom FC angestrebten 50 Millionen Euro werden die Borussen aber wohl nicht zahlen wollen und können.
El Mala kam erst im vergangenen Sommer von einer Leihe von Viktoria Köln zum FC zurück und wurde schon in seiner ersten Bundesliga-Saison für die Nationalmannschaft nominiert.
Die Saison 25/26 von Said El Mala:
- Spiele: 36
- Einsatzminuten: 2038
- Tore: 13
- Assists: 5