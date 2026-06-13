"Krasser Vorstoß" bei Kölns Said El Mala von Bundesliga-Klub als "Transfer-Ente" abgetan

Die Kölner hoffen angeblich darauf, mit El Mala in diesem Sommer Kasse zu machen, falls der 19 Jahre alte Youngster die Domstädter unbedingt verlassen will. Zunächst zerschlug sich das Interesse von Brighton, wobei die Seagulls den Offensivspieler schon im vergangenen Sommer holen wollten. Zuletzt lehnte El Mala angeblich selbst einen Wechsel zu Brentford ab, obwohl der Premier-League-Verein bereit gewesen wäre, bis zu 50 Millionen Euro für ihn auf den Tisch zu legen.

Angeblich bevorzugt die Familie El Malas, die ihn inzwischen auch berät, einen Transfer innerhalb der Bundesliga. Nach einem starken Saisonstart des Teenagers und einer ordentlichen Rückrunde soll ihn unter anderem Borussia Dortmund weiter auf dem Zettel haben. Die vom FC angestrebten 50 Millionen Euro werden die Borussen aber wohl nicht zahlen wollen und können.

El Mala kam erst im vergangenen Sommer von einer Leihe von Viktoria Köln zum FC zurück und wurde schon in seiner ersten Bundesliga-Saison für die Nationalmannschaft nominiert.