Krasse Fehlentscheidung gegen Paraguay: Frankreich will bei der WM wohl Beschwerde wegen Michael Olise einreichen

Dass ein solcher Einspruch bei der FIFA durchaus gelingen kann, zeigen zwei zweifelhafte Beispiele in jüngster Vergangenheit: Einerseits wurde beispielsweise Cristiano Ronaldos Drei-Spiele-Sperre nach einem Ellenbogenschlag im vorletzten WM-Qualifikationsspiel gegen Irland kurzerhand um zwei Spiele gekürzt, damit der portugiesische Superstar und Fan-Magnet nicht die ersten beiden Duelle bei seiner letzten Weltmeisterschaft verpasst.

Auch die USA waren mit ihrem Einspruch gegen die Rote Karte von Folarin Balogun aus dem Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina erfolgreich. Eigentlich hätte der Shootingstar der Amerikaner, der im Turnierverlauf schon drei Tore schoss, zwingend mindestens das Achtelfinale gegen Belgien verpassen müssen. Doch am Sonntag folgte die durchaus überraschende Wende.

Die FIFA hob Baloguns Sperre auf und setzte sie auf Bewährung aus. Sehr zur Freude von US-Präsident Donald Trump. "Danke an die FIFA dafür, das Richtige zu tun und eine große Ungerechtigkeit rückgängig zu machen!", ließ er auf seiner Plattform Truth Social verlauten. "Sie sind beschissen behandelt worden", hatte US-Außenminister Rubio im Presseraum des Weißen Hauses in Washington gepoltert und gefordert: "Dafür muss es ein Einspruchsverfahren geben."

Laut FIFA-Regularien führt eine Rote Karte eigentlich automatisch zu einer Sperre von mindestens einem Spiel. Ein Einspruch, so hieß es nach dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina, sei nicht möglich. Balogun war Gegenspieler Muharemovic unabsichtlich, aber höchst gesundheitsgefährdend bei einem Zusammenprall auf das Sprunggelenk getreten. Der VAR griff ein und Balogun sah eine unglückliche, aber absolut vertretbare Rote Karte, mit der aber auch US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino überhaupt nicht einverstanden war.

"Es war zu keinem Zeitpunkt seine Absicht, den Spieler zu treten. Es war eine im Fußball ganz normale Aktion." Das sah nun wohl auch die FIFA so. Gemäß Artikel 27 des Disziplinarkatalogs des Weltverbands kann eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.