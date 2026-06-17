Die TSG 1899 Hoffenheim hat aktuell angeblich die besten Karten im Poker um den Belgier vom RSC Anderlecht. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach habe es bereits "konkrete Gespräche" wegen eines Wechsels des 17-Jährigen gegeben.
"Konkrete Gespräche" finden offenbar bereits statt! Schnappt ein Bundesligist dem BVB einen Wunschspieler weg?
In der Vergangenheit war der Belgier auch bei Borussia Dortmund heiß gehandelt worden, doch der BVB habe sich inzwischen zurückgezogen, da Jobe Bellingham auf derselben Position besser in Schwung gekommen sei.
Diesen Umstand will die TSG angeblich nutzen - und die Ablösesumme bei De Cat noch herunterschrauben, die Dortmund wohl zu hoch ist. De Cats Klub verlange aktuell noch mehr als 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, die Hoffenheimer wollten gerne diese Marke unterschreiten.
De Cat könnte Rekordtransfer der TSG Hoffenheim werden
Sollte die TSG am Ende mehr als 18 Millionen Euro auf den Tisch legen müssen, wäre De Cat der Rekordtransfer des Bundesligisten, der bislang für Adam Hlozek (Leverkusen) am meisten zahlte.
Nathan De Cat machte in der vergangenen Saison 46 Pflichtspiele für Anderlecht, in denen er drei Tore erzielte und fünf Treffer vorbereitete.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.