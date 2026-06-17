"Konkrete Gespräche" finden offenbar bereits statt! Schnappt ein Bundesligist dem BVB einen Wunschspieler weg?

In der Vergangenheit war der Belgier auch bei Borussia Dortmund heiß gehandelt worden, doch der BVB habe sich inzwischen zurückgezogen, da Jobe Bellingham auf derselben Position besser in Schwung gekommen sei.

Diesen Umstand will die TSG angeblich nutzen - und die Ablösesumme bei De Cat noch herunterschrauben, die Dortmund wohl zu hoch ist. De Cats Klub verlange aktuell noch mehr als 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, die Hoffenheimer wollten gerne diese Marke unterschreiten.