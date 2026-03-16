"Kommentare waren etwas drüber": Antonio Rüdiger reagiert auf Kritik nach Brutalo-Foul

Nach dem 3:0 im Hinspiel steht Real bereits mit einem Bein im Viertelfinale, Rüdiger warnte dennoch vor der englischen Startruppe. "Ich habe schon viele Spiele wie dieses erlebt. Ich habe die Champions League mit Real gewonnen, genau für solche Momente arbeitet man. Wir haben in den letzten Jahren oft gegen City gespielt – sie sind eines der besten Teams Europas. Wenn du die Champions League gewinnen willst, musst du auch gegen City spielen", sagt der 33-Jährige.

Nicht sprechen wollte Rüdiger über seine eigene Position bei Real, sein Vertrag läuft im Sommer aus. "Für mich ist das Wichtigste, körperlich fit zu sein. Ich fühle mich gut. Beim Rest bin ich sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich liebe Real Madrid. Und ich liebe es, hier zu sein", sagte er.