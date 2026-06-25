Knallharte Abrechnung bei DFB-Gegner Ecuador: Trainer Beccacece schlägt vor WM-Endspiel zurück

"Ich habe nicht das Gefühl, das Herz der Fans erreicht zu haben", sagte der argentinische Trainer vor dem letzten Gruppenspiel am Donnerstag in East Rutherford.

Er habe das Herz seiner Spieler und der Menschen, die ihn täglich begleiteten, erreicht. "Diese Menschen kennen mich wirklich. Aber mit dem Fan, der mich nicht kennt, habe ich keine Verbindung aufbauen können. Offenbar gibt es etwas an mir, das ihm nicht gefällt. Und das ist in Ordnung. Man muss solche Dinge akzeptieren. Es tut mir nicht weh", sagte Beccacece, der seinen Job wohl nur mit einem Sieg retten kann. Ecuador steht mit einem Punkt und ohne Tor nach zwei Spielen unter Druck.

Die "allgemeine Wahrnehmung" seiner Arbeit seit seinem Amtsantritt 2024 sei "in einer bestimmten Phase durch politische Strömungen und durch gewisse mediale Sektoren beeinflusst und gelenkt" worden, sagte Beccacece, der zudem über eine Konfrontation seiner Familie mit Fans aus Ecuador nach der Partie gegen Curacao (0:0) berichtete: "Zum Glück blieb es bei verbalen Dingen und hat keine größeren Konsequenzen gehabt."