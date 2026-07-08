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OliseGetty Images
Falko Blöding

Klartext von Arsene Wenger: Nur eine Mannschaft kann Frankreich bei der WM 2026 stoppen

Weltmeisterschaft
Frankreich
Frankreich - Marokko
Spanien - Belgien
Spanien

Ein mögliches Duell zwischen Frankreich und Spanien in der Vorschlussrunde gilt für viele als vorweg genommenes Finale. Auch für Arsene Wenger sind dies die beiden besten Teams der WM.

Frankreichs Trainerlegende Arsene Wenger sieht nur eine Mannschaft, die seinen Landsleuten bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gefährlich werden kann.

  • Der langjährige Coach des FC Arsenal geht fest von einem Titelgewinn der Equipe Tricolore aus, einzig Spanien könne noch mithalten, führte Wenger bei Sky Sports aus.

    "Frankreich wird die WM gewinnen", stellte er klar. "Ich weiß, dass viele jetzt sagen, dass ich das nur behaupte, weil ich Franzose bin. Aber wenn ich die WM analysiere, dann sehe ich, dass der Zug mit einer gewissen Geschwindigkeit fährt. Und du musst es schaffen, auf diesen Zug aufzuspringen."

    Wenger arbeitet seit einigen Jahren für die FIFA und verfolgte mehrere Spiele der laufenden Endrunde vor Ort. Er sagte weiter: "Ein Beispiel: Die Mannschaften aus Asien sind rausgeflogen, weil sie nicht mit der Intensität und dem Tempo der Spiele Schritt halten konnten. Sie waren technisch nicht gut genug."

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Frankreich und Spanien könnte bei der WM im Halbfinale aufeinander treffen

    Was das Schritthalten mit den Franzosen angeht, hat Wenger eben nur besagtes Spanien auf dem Zettel. Der Vize-Weltmeister und der Europameister könnten sich im Halbfinale duellieren, sollten sie zuvor ihre Viertelfinalduelle mit Marokko respektive Belgien gewinnen.

    Wenger erklärte zunächst, Frankreich verfüge über eine Qualität, die "niemand sonst" auf der Welt besitze. Und doch: "Spanien ist für mich das einzige Fragezeichen. Wenn es eine Mannschaft gibt, die in der Lage ist, Frankreich zu besiegen, würde ich sagen, es sind die Spanier. Denn technisch sind sie auf einem höheren Level."

    Spaniens "Qualität im Zusammenspiel" sei "auf diesem Niveau unerreicht", so der 76-Jährige. Jedoch: "Das könnte ausschlaggebend sein, aber natürlich ist Frankreich körperlich viel stärker."

    Frankreich und Spanien sind in der Tat zwei der dominierenden Teams dieser WM. Während die Deschamps-Schützlinge bislang alle Spiele gewannen und teils ultra-dominant auftraten, besticht die Elf von Luis de la Fuente mit einer perfekten Balance: Spanien kassierte bislang noch kein Gegentor und stellte damit einen Rekord bei Weltmeisterschaften auf. Zuletzt warf die Furia Roja die ebenfalls stark eingeschätzten Portugiesen raus.

  • Spaniens Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVerein 
    TorUnai SimonAthletic Club
    TorDavid Raya Arsenal
    TorJoan GarciaBarcelona
    AbwehrPau CubarsiBarcelona
    AbwehrMarc CucurellaChelsea
    AbwehrEric GarciaBarcelona
    AbwehrMarcos LlorenteAtletico Madrid
    AbwehrAlejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    AbwehrPedro PorroTottenham
    AbwehrMarc PubillAtlético Madrid
    AbwehrAymeric LaporteAthletic Bilbao
    MittelfeldPedriBarcelona
    MittelfeldFabian RuizPSG
    MittelfeldMartin ZubimendiArsenal
    MittelfeldGaviBarcelona
    MittelfeldRodri Manchester City
    MittelfeldAlex BaenaAtletico Madrid
    MittelfeldMikel MerinoArsenal
    AngriffMikel OyarzabalReal Sociedad
    AngriffLamine YamalBarcelona
    AngriffNico WilliamsAthletic Bilbao
    AngriffVictor MunozOsasuna
    AngriffFerran TorresBarcelona
    AngriffYeremy PinoCrystal Palace
    AngriffBorja IglesiasCelta Vigo
    AngriffDani OlmoBarcelona

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