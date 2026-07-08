Frankreichs Trainerlegende Arsene Wenger sieht nur eine Mannschaft, die seinen Landsleuten bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gefährlich werden kann.
Klartext von Arsene Wenger: Nur eine Mannschaft kann Frankreich bei der WM 2026 stoppen
Der langjährige Coach des FC Arsenal geht fest von einem Titelgewinn der Equipe Tricolore aus, einzig Spanien könne noch mithalten, führte Wenger bei Sky Sports aus.
"Frankreich wird die WM gewinnen", stellte er klar. "Ich weiß, dass viele jetzt sagen, dass ich das nur behaupte, weil ich Franzose bin. Aber wenn ich die WM analysiere, dann sehe ich, dass der Zug mit einer gewissen Geschwindigkeit fährt. Und du musst es schaffen, auf diesen Zug aufzuspringen."
Wenger arbeitet seit einigen Jahren für die FIFA und verfolgte mehrere Spiele der laufenden Endrunde vor Ort. Er sagte weiter: "Ein Beispiel: Die Mannschaften aus Asien sind rausgeflogen, weil sie nicht mit der Intensität und dem Tempo der Spiele Schritt halten konnten. Sie waren technisch nicht gut genug."
- Getty Images Sport
Frankreich und Spanien könnte bei der WM im Halbfinale aufeinander treffen
Was das Schritthalten mit den Franzosen angeht, hat Wenger eben nur besagtes Spanien auf dem Zettel. Der Vize-Weltmeister und der Europameister könnten sich im Halbfinale duellieren, sollten sie zuvor ihre Viertelfinalduelle mit Marokko respektive Belgien gewinnen.
Wenger erklärte zunächst, Frankreich verfüge über eine Qualität, die "niemand sonst" auf der Welt besitze. Und doch: "Spanien ist für mich das einzige Fragezeichen. Wenn es eine Mannschaft gibt, die in der Lage ist, Frankreich zu besiegen, würde ich sagen, es sind die Spanier. Denn technisch sind sie auf einem höheren Level."
Spaniens "Qualität im Zusammenspiel" sei "auf diesem Niveau unerreicht", so der 76-Jährige. Jedoch: "Das könnte ausschlaggebend sein, aber natürlich ist Frankreich körperlich viel stärker."
Frankreich und Spanien sind in der Tat zwei der dominierenden Teams dieser WM. Während die Deschamps-Schützlinge bislang alle Spiele gewannen und teils ultra-dominant auftraten, besticht die Elf von Luis de la Fuente mit einer perfekten Balance: Spanien kassierte bislang noch kein Gegentor und stellte damit einen Rekord bei Weltmeisterschaften auf. Zuletzt warf die Furia Roja die ebenfalls stark eingeschätzten Portugiesen raus.
Spaniens Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Unai Simon Athletic Club Tor David Raya Arsenal Tor Joan Garcia Barcelona Abwehr Pau Cubarsi Barcelona Abwehr Marc Cucurella Chelsea Abwehr Eric Garcia Barcelona Abwehr Marcos Llorente Atletico Madrid Abwehr Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen Abwehr Pedro Porro Tottenham Abwehr Marc Pubill Atlético Madrid Abwehr Aymeric Laporte Athletic Bilbao Mittelfeld Pedri Barcelona Mittelfeld Fabian Ruiz PSG Mittelfeld Martin Zubimendi Arsenal Mittelfeld Gavi Barcelona Mittelfeld Rodri Manchester City Mittelfeld Alex Baena Atletico Madrid Mittelfeld Mikel Merino Arsenal Angriff Mikel Oyarzabal Real Sociedad Angriff Lamine Yamal Barcelona Angriff Nico Williams Athletic Bilbao Angriff Victor Munoz Osasuna Angriff Ferran Torres Barcelona Angriff Yeremy Pino Crystal Palace Angriff Borja Iglesias Celta Vigo Angriff Dani Olmo Barcelona
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