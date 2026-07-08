Klartext von Arsene Wenger: Nur eine Mannschaft kann Frankreich bei der WM 2026 stoppen

Der langjährige Coach des FC Arsenal geht fest von einem Titelgewinn der Equipe Tricolore aus, einzig Spanien könne noch mithalten, führte Wenger bei Sky Sports aus.

"Frankreich wird die WM gewinnen", stellte er klar. "Ich weiß, dass viele jetzt sagen, dass ich das nur behaupte, weil ich Franzose bin. Aber wenn ich die WM analysiere, dann sehe ich, dass der Zug mit einer gewissen Geschwindigkeit fährt. Und du musst es schaffen, auf diesen Zug aufzuspringen."

Wenger arbeitet seit einigen Jahren für die FIFA und verfolgte mehrere Spiele der laufenden Endrunde vor Ort. Er sagte weiter: "Ein Beispiel: Die Mannschaften aus Asien sind rausgeflogen, weil sie nicht mit der Intensität und dem Tempo der Spiele Schritt halten konnten. Sie waren technisch nicht gut genug."