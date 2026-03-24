Klage gegen WM-Ticketpreise: FIFA droht Ungemach in Europa

"Die FIFA hält ein Monopol auf den Ticketverkauf für die Weltmeisterschaft 2026 und hat diese Macht genutzt, um den Fans Bedingungen aufzuerlegen, die in einem wettbewerbsorientierten Markt niemals akzeptabel wären", begründete die FSE am Dienstag ihren Schritt. Gemeinsam mit der FSE hat die Verbraucherorganisation Euroconsumers formell Beschwerde bei der Kommission eingelegt. Die Organisatoren werfen der FIFA "undurchsichtige und unfaire Kaufbedingungen und Kaufprozesse" vor.

FSE und Euroconsumers fordern, dass die Europäische Kommission die FIFA anweist, auf ihre "dynamische Preisgestaltung" zu verzichten, die Preise für die nächste Verkaufsphase im April auf dem im Dezember angekündigten Niveau "einzufrieren" und "mindestens 48 Stunden im Voraus" die Anzahl der verbleibenden Tickets in jeder Kategorie zu veröffentlichen.