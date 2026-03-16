Keine Rückholaktion: BVB-Star Julian Brandt erhält deutliche Transfer-Absage

Brandt hatte die Werkself im Sommer 2019 verlassen und sich für 25 Millionen Euro dem BVB angeschlossen. Dort ist er zwar stets unter den Topscorern, unumstritten war er jedoch aufgrund seiner durchaus auch mal phlegmatischen Auftritte und schwankenden Leistungen nie. Immerhin: Einen Titel konnte Brandt mit dem BVB holen, 2021 wurde er mit den Schwarzgelben Pokalsieger.

"Julian hatte uns damals verlassen, weil er vielleicht das Gefühl hatte, dass er nicht mit uns in der Lage ist, Titel zu gewinnen. Wir hätten ihn gerne behalten. Er hatte ein super letztes halbes Jahr bei uns. Das war die erste Saison von Fernando", sagte Rolfes bezüglich der Avancen, die Carro Brandt gemacht hatte. Nur für zwei Spieler würde Rolfes seine Skepsis bei Rückholaktionen beiseite schieben: für Florian Wirtz und Kai Havertz.