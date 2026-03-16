Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes hat eine Rückkehr von Julian Brandt im kommenden Sommer kategorisch ausgeschlossen. "Bei Rückholaktionen bin ich skeptisch. Wir haben auf der Position mit Ibo Maza einen super Spieler, der sich in den nächsten Jahren hervorragend entwickeln wird. Deshalb wird Julian kein Thema bei uns sein", sagte Rolfes im 'Doppelpass' bei Sport1.
Keine Rückholaktion: BVB-Star Julian Brandt erhält deutliche Transfer-Absage
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Bayer-Geschäftsführer Carro: "Finde Julian Brandt sensationell"
Zuvor hatte Geschäftsführer Fernando Carro durchaus positive Signale gesendet, dass sich die Werkself durchaus mit einer Rückkehr von Brandt beschäftigen könnte, allerdings das Heft des Handelns deutlich in die Hände von Rolfes gelegt. "Ich finde Julian Brandt sensationell. Wenn Simon ihn will, werde ich das auf jeden Fall unterstützen, aber das Startsignal muss von Simon kommen", hatte Carro am Rande des turbulenten Spitzenspiels der Leverkusener am Samstag gegen den FC Bayern (1:1) gesagt.
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Simon Rolfes: "Wir hätten ihn gerne behalten"
Brandt hatte die Werkself im Sommer 2019 verlassen und sich für 25 Millionen Euro dem BVB angeschlossen. Dort ist er zwar stets unter den Topscorern, unumstritten war er jedoch aufgrund seiner durchaus auch mal phlegmatischen Auftritte und schwankenden Leistungen nie. Immerhin: Einen Titel konnte Brandt mit dem BVB holen, 2021 wurde er mit den Schwarzgelben Pokalsieger.
"Julian hatte uns damals verlassen, weil er vielleicht das Gefühl hatte, dass er nicht mit uns in der Lage ist, Titel zu gewinnen. Wir hätten ihn gerne behalten. Er hatte ein super letztes halbes Jahr bei uns. Das war die erste Saison von Fernando", sagte Rolfes bezüglich der Avancen, die Carro Brandt gemacht hatte. Nur für zwei Spieler würde Rolfes seine Skepsis bei Rückholaktionen beiseite schieben: für Florian Wirtz und Kai Havertz.
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Julian Brandt: Rückkehr zu Werder Bremen?
Vergangene Woche bestätigte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, dass der im Sommer auslaufende Vertrag von Brandt nicht mehr verlängert werde. Das gleiche Schicksal ereilte nun am Wochenende auch Niklas Süle und Salih Özcan, die die Schwarzgelben ebenfalls im Sommer ablösefrei verlassen werden.
Wie es für Brandt nun über die Saison hinaus weitergeht, ist weiter unklar. Immer wieder wurde in jüngster Vergangenheit über einen möglichen Wechsel zu Werder Bremen spekuliert, weil Brandt diese Möglichkeit selbst explizit mal in einem Interview in Betracht gezogen hatte. "Ich habe mir als kleines Kind immer vorgenommen, dass ich Profi werde und irgendwann wieder nach Bremen zurückkehre", sagte der gebürtige Bremer im Januar 2023 Sport1.
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Internationale Top-Klubs mit Interesse an Julian Brandt?
Doch dass eine Heimkehr des 29-Jährigen schon jetzt ein Thema werden kann, ist nach Informationen der DeichStube komplett ausgeschlossen. Brandt sei für die abstiegsbedrohten Werderaner schlichtweg "nicht zu finanzieren", obwohl man ihn in Bremen natürlich sehr schätze.
Stattdessen könnte es Brandt in die Premier League ziehen. Laut Sky soll der FC Arsenal den 48-maligen deutschen Nationalspieler beobachten. Und sogar der FC Barcelona habe Brandt auf dem Zettel.
Die Saison 2025/26 von Julian Brandt beim BVB:
- Spiele: 33
- Spielminuten: 1807
- Tore: 10
- Assists: 3