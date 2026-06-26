Keine Lust auf einen Premier-League-Klub: FC Bayern droht teures Luxusproblem auf einer Position

Alexander Nübel ist für den VfB Stuttgart zu teuer
Bayern hatte Nübel in den vergangenen fünf Jahren stets verliehen, zunächst an die AS Monaco (2021 bis 2023) und danach drei Spielzeiten über an den VfB Stuttgart. Die Schwaben hätten Nübel zwar gerne fest verpflichtet, können sich dessen hohes Gehalt in Höhe von bis zu elf Millionen Euro pro Jahr allerdings nicht leisten.
Angeblich nicht viele Optionen für Alexander Nübel
Für Nübel ist daher in München kein Platz mehr. Sein Verhältnis zu Neuer gilt als angespannt, hinzu kommt das hohe Gehalt. Das könnte aber eben auch bei der Suche nach einem Abnehmer zu einem großen Problem werden, da Nübel laut Bild nicht dazu bereit ist, allzu große Abstriche in finanzieller Hinsicht zu machen. Außerdem wolle der Ex-Schalker ausschließlich zu einem Topklub wechseln, was den Kreis der Optionen stark eingrenzt. Möglich also, dass Bayern die rund 20 Millionen Euro Ablöse, die man aktuell gerne für Nübel haben würde, noch reduzieren muss, um einen Käufer zu finden.
Laut Bild ist das Szenario, dass Nübel nach dem WM-Urlaub zunächst an die Säbener Straße zurückkehrt, durchaus im Bereich des Möglichen. Falls zuvor kein Abnehmer gefunden wird, könnte Nübel demnach zur Asienreise Anfang August Teil des Kaders von FCB-Trainer Vincent Kompany sein.
Die Saison 25/26 von Alexander Nübel beim VfB Stuttgart:
Spiele:
49
Einsatzminuten:
4470
Gegentore:
70
Zu-Null-Spiele:
14
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.