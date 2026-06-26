Keine Lust auf einen Premier-League-Klub: FC Bayern droht teures Luxusproblem auf einer Position

Für Nübel ist daher in München kein Platz mehr. Sein Verhältnis zu Neuer gilt als angespannt, hinzu kommt das hohe Gehalt. Das könnte aber eben auch bei der Suche nach einem Abnehmer zu einem großen Problem werden, da Nübel laut Bild nicht dazu bereit ist, allzu große Abstriche in finanzieller Hinsicht zu machen. Außerdem wolle der Ex-Schalker ausschließlich zu einem Topklub wechseln, was den Kreis der Optionen stark eingrenzt. Möglich also, dass Bayern die rund 20 Millionen Euro Ablöse, die man aktuell gerne für Nübel haben würde, noch reduzieren muss, um einen Käufer zu finden.

Laut Bild ist das Szenario, dass Nübel nach dem WM-Urlaub zunächst an die Säbener Straße zurückkehrt, durchaus im Bereich des Möglichen. Falls zuvor kein Abnehmer gefunden wird, könnte Nübel demnach zur Asienreise Anfang August Teil des Kaders von FCB-Trainer Vincent Kompany sein.