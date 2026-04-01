Thomas Tuchel hat betont, dass Mittelfeldstar Phil Foden vom Manchester City keinen Freibrief für einen Platz in Englands WM-Kader hat. Die Teilnahme des einstigen Posterboys des englischen Fußballs sei nicht garantiert, so der deutsche Coach.
"Keine Garantie, dass er dabei ist": Lässt Thomas Tuchel bei der WM einen Superstar zuhause?
England enttäuschte in dieser Länderspielpause mit dürftigen Leistungen in Wembley. Auf ein 1:1 gegen Uruguay folgte eine 0:1-Niederlage gegen Japan am Dienstagabend, die von den Fans in London anschließend mit Pfiffen quittiert wurde.
Foden, der bei ManCity Probleme mit der Konstanz und keine regelmäßige Spielpraxis hat, bekam von Tuchel in beiden Spielen jeweils eine Chance in der Startformation. Gegen Uruguay durfte der 25-Jährige als Spielmacher ran, im Duell mit Japan teilte er sich diese Rolle mit Chelseas Cole Palmer - und hatte seinen Anteil daran, dass England zum ersten Mal seit 2017 in der ersten Halbzeit eines Testkicks keinen Torschuss zustande brachte.
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Phil Foden hat namhafte Konkurrenz in der englischen Nationalelf
"Phil hat alles versucht", nahm Tuchel ihn anschließend zunächst in Schutz und erläuterte dann: "Ich würde sagen, er war im Training herausragend, aber er hat Probleme, das im Spiel umzusetzen. Bei City hatte er zuletzt nicht viele Minuten. Dann kam er mit einem breiten Grinsen in unser Camp und war so stark in den Einheiten." Er habe deshalb gedacht, Foden werde "uns überraschen und mit demselben Schwung und demselben Enthusiasmus auch spielen".
"Aber ja, er hat Probleme, richtig Einfluss zu nehmen", konstatierte der ehemalige Trainer des FC Bayern.
So schwelt auf der Insel die Debatte um Foden weiter. Lange galt er als Heilsbringer in Englands Offensive. Allerdings zeigte er seine herausragenden Leistungen, die ihn bei ManCity unter anderem zum Champions-League-Sieger, sechsmaligen englischen Meister und Englands Fußballer des Jahres machten, nicht konstant im Dress der Three Lions. In 49 Länderspielen steht der offensive Mittelfeldspieler bei mageren vier Toren.
Und nun hat er bei City eben keinen Stammplatz mehr, was ihm gewiss keine Pluspunkte bei Tuchel mit Blick auf einen möglichen Platz im Aufgebot für die Weltmeisterschaft einbringt. Zumal es auf seiner Position namhafte Konkurrenten wie Palmer, Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (FC Arsenal) und Morgan Rogers (Aston Villa) gibt.
Mit Blick auf Foden wurde Tuchel gefragt, ob er auch einen schwächelnden Spieler zur WM mitnehmen könnte. Mit einem Lächeln antwortete der 52-Jährige: "Das kann ich. Aber die Frage ist, ob wir das tun werden. Es gibt keine Garantie, dass er dabei ist."
Phil Fodens Leistungsdaten bei ManCity in dieser Saison
- Einsätze: 41
- Einsätze über 90 Minuten: 17
- Tore: 10
- Assists: 5
- Gelbe Karten: 5