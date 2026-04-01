"Keine Garantie, dass er dabei ist": Lässt Thomas Tuchel bei der WM einen Superstar zuhause?

"Phil hat alles versucht", nahm Tuchel ihn anschließend zunächst in Schutz und erläuterte dann: "Ich würde sagen, er war im Training herausragend, aber er hat Probleme, das im Spiel umzusetzen. Bei City hatte er zuletzt nicht viele Minuten. Dann kam er mit einem breiten Grinsen in unser Camp und war so stark in den Einheiten." Er habe deshalb gedacht, Foden werde "uns überraschen und mit demselben Schwung und demselben Enthusiasmus auch spielen".

"Aber ja, er hat Probleme, richtig Einfluss zu nehmen", konstatierte der ehemalige Trainer des FC Bayern.

So schwelt auf der Insel die Debatte um Foden weiter. Lange galt er als Heilsbringer in Englands Offensive. Allerdings zeigte er seine herausragenden Leistungen, die ihn bei ManCity unter anderem zum Champions-League-Sieger, sechsmaligen englischen Meister und Englands Fußballer des Jahres machten, nicht konstant im Dress der Three Lions. In 49 Länderspielen steht der offensive Mittelfeldspieler bei mageren vier Toren.

Und nun hat er bei City eben keinen Stammplatz mehr, was ihm gewiss keine Pluspunkte bei Tuchel mit Blick auf einen möglichen Platz im Aufgebot für die Weltmeisterschaft einbringt. Zumal es auf seiner Position namhafte Konkurrenten wie Palmer, Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (FC Arsenal) und Morgan Rogers (Aston Villa) gibt.

Mit Blick auf Foden wurde Tuchel gefragt, ob er auch einen schwächelnden Spieler zur WM mitnehmen könnte. Mit einem Lächeln antwortete der 52-Jährige: "Das kann ich. Aber die Frage ist, ob wir das tun werden. Es gibt keine Garantie, dass er dabei ist."