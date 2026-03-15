Die UEFA hat nach eigenen Angaben mehrere Vorschläge hinsichtlich einer alternativen Austragung unterbreitet, die von Weltmeister Argentinien alle abgelehnt worden seien. Argentinien unterbreitete seinerseits einen Gegenvorschlag, der für Spanien nicht umsetzbar war.
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Keine Finalissima! UEFA sagt Kracher zwischen Spanien und Argentinien ab
Die UEFA und der südamerikanische Kontinentalverband CONMEBOL hatten das "Finalissima" im Rahmen ihrer Partnerschaft eingeführt.
Argentinien hatte die Premiere 2022 im Londoner Wembley-Stadion mit 3:0 gegen Italien gewonnen.
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