Kein Kontakt zu Real Madrid: Jose Mourinho will Zukunfts-Entscheidung zeitnah treffen

Generell hat "The Special One" noch nicht ueber seine Zukunft nach der laufenden Saison nachgedacht. Benfica hat ihm bereits ein Angebot zur Vertragsverlaengerung unterbreitet, doch er moechte noch nicht darauf eingehen: "Ich habe gesagt, ich will es nicht. Ich will jetzt noch gar nichts."

Gleichzeitig müsse man sich nicht mehr allzu lange gedulden, bis es zu einer Entscheidung kommen werde. "Am Sonntag [nach dem letzten Spiel], ja", meinte Mourinho.

Der 63-Jährige gilt als Top-Favorit auf den Posten als neuer Cheftrainer bei Real Madrid, wo der derzeitige Coach Alvaro Arbeloa nach maeßigen Leistungen aller Voraussicht nach nicht ueber den Sommer hinaus weitermachen darf.

Mehrere Berichte behaupten, der Wechsel zu den Königlichen sei bereits fix, doch keine Seite hat das offiziell bestätigt. Seit Tagen deutet vieles auf eine Rückkehr des Portugiesen an seine alte Wirkungsstätte hin. Bei Benfica hat "The Special One" eine Ausstiegsklausel über drei Millionen Euro in seinem Vertrag bis 2027.

Neben Mourinho tauchten auch Frankreichs scheidender Nationalcoach Didier Deschamps und Sebastian Hoeness vom VfB Stuttgart auf der Kandidatenliste auf.