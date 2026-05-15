"Ich hatte keinerlei Kontakt zu Real Madrid. Weder zum Präsidenten noch zu einer anderen wichtigen Person des Vereins", erklärte der Portugiese auf der Pressekonferenz vor dem Spiel seines Klubs Benfica gegen GD Estoril Praia.
Kein Kontakt zu Real Madrid: Jose Mourinho will Zukunfts-Entscheidung zeitnah treffen
Generell hat "The Special One" noch nicht ueber seine Zukunft nach der laufenden Saison nachgedacht. Benfica hat ihm bereits ein Angebot zur Vertragsverlaengerung unterbreitet, doch er moechte noch nicht darauf eingehen: "Ich habe gesagt, ich will es nicht. Ich will jetzt noch gar nichts."
Gleichzeitig müsse man sich nicht mehr allzu lange gedulden, bis es zu einer Entscheidung kommen werde. "Am Sonntag [nach dem letzten Spiel], ja", meinte Mourinho.
Der 63-Jährige gilt als Top-Favorit auf den Posten als neuer Cheftrainer bei Real Madrid, wo der derzeitige Coach Alvaro Arbeloa nach maeßigen Leistungen aller Voraussicht nach nicht ueber den Sommer hinaus weitermachen darf.
Mehrere Berichte behaupten, der Wechsel zu den Königlichen sei bereits fix, doch keine Seite hat das offiziell bestätigt. Seit Tagen deutet vieles auf eine Rückkehr des Portugiesen an seine alte Wirkungsstätte hin. Bei Benfica hat "The Special One" eine Ausstiegsklausel über drei Millionen Euro in seinem Vertrag bis 2027.
Neben Mourinho tauchten auch Frankreichs scheidender Nationalcoach Didier Deschamps und Sebastian Hoeness vom VfB Stuttgart auf der Kandidatenliste auf.
Mourinho führt Real Madrid zu Meisterschaft und Pokal
Mourinho soll das zerrüttete Starensemble Reals mit seiner harten Hand wieder einen, das nun zum zweiten Mal in Serie eine Spielzeit ohne grosseren Titelgewinn beenden wird. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten sich die Spieler mehrere disziplinarische Aussetzer geleistet, was in der folgenschweren Auseinandersetzung zwischen Aurelien Tchouameni und Federico Valverde den unrühmlichen Höhepunkt fand.
Mourinho coachte Real bereits von 2010 bis 2013 und gewann je einmal die Meisterschaft und den Pokal. Sky Sport meldet, dass der 63-Jährige zwei Bedingungen für sein Comeback stellt: "volle Kontrolle" und ein "großes Mitspracherecht bei Transfers".
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".