Karten-Ärger beim FC Bayern: Das passierte den Münchnern seit 25 Jahren nicht mehr

Beim 1:1 bei Bayer Leverkusen am Samstag flog zunächst kurz vor der Halbzeitpause Nicolas Jackson mit einer Roten Karte vom Platz. Während diese Hinausstellung unstrittig war, sah das bei jener für Luis Diaz in der 84. Minute ganz anders aus: Der Kolumbianer wurde von Schiedsrichter Christian Dingert nach einer vermeintlichen Schwalbe mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine geschickt, nach Abpfiff regten sich Bayern-Trainer Vincent Kompany und Co. mächtig über diese Entscheidung auf. Sogar Dingert selbst gab zu, dass der Platzverweis für Diaz ein Fehler war.