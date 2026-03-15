Der FC Bayern München hat erstmals seit fast 25 Jahren wieder zwei Platzverweise in einem Bundesligaspiel kassiert.
Karten-Ärger beim FC Bayern: Das passierte den Münchnern seit 25 Jahren nicht mehr
- imago / sven simon
Schiri Dingert räumt Fehlentscheidung ein
Beim 1:1 bei Bayer Leverkusen am Samstag flog zunächst kurz vor der Halbzeitpause Nicolas Jackson mit einer Roten Karte vom Platz. Während diese Hinausstellung unstrittig war, sah das bei jener für Luis Diaz in der 84. Minute ganz anders aus: Der Kolumbianer wurde von Schiedsrichter Christian Dingert nach einer vermeintlichen Schwalbe mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine geschickt, nach Abpfiff regten sich Bayern-Trainer Vincent Kompany und Co. mächtig über diese Entscheidung auf. Sogar Dingert selbst gab zu, dass der Platzverweis für Diaz ein Fehler war.
- /
Kartenflut 2001 im Bundesliga-Topspiel gegen Dortmund
Letztmals flogen am 7. April 2001 zwei Bayern-Stars in einem Bundesligaspiel vom Platz. Seinerzeit erwischte es bei einem 1:1 bei Borussia Dortmund Linksverteidiger Bixente Lizarazu (Gelb-Rot in der 35. Minute) und Mittelfeldboss Stefan Effenberg (Rot in der 55. Minute). Beide standen eineinhalb Monate später in der Startelf, als sich die Bayern durch einen dramatischen Final-Erfolg im Elfmeterschießen gegen den FC Valencia zum Champions-League-Sieger krönten. Sowohl Lizarazu als auch Effenberg trafen dabei im Elfmeterschießen, Letzterer hatte zuvor in der regulären Spielzeit schon vom Punkt für den 1:1-Ausgleich gesorgt.
Die nächsten Spiele des FC Bayern:
- 18.03., 21 Uhr: Bayern - Atalanta (Champions League)
- 21.03., 15.30 Uhr: Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- 04.04., 15.30 Uhr: SC Freiburg - Bayern (Bundesliga)
- 11.04., 18.30 Uhr: FC St. Pauli - Bayern (Bundesliga)