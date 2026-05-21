Kader-Beben bei England vor der WM! England-Star von Thomas Tuchel "schockiert und zutiefst enttäuscht"

Mit Spannung erwartet wird noch Tuchels Entscheidung bei Trent Alexander-Arnold. Der 27 Jahre alte Linksverteidiger von Real Madrid kam seit der Amtsübernahme von Tuchel nur ein einziges Mal für die Three Lions zum Einsatz. Seit fast exakt einem Jahr wurde er von Tuchel nicht mehr nominiert.
"Es war eine sehr schwere Entscheidung, die wir getroffen haben. Keine Zweifel an seinem Talent, keine Zweifel an seiner Karriere und daran, was er einem Team geben kann. Es ist eine schwierige, vielleicht auch eine harte Entscheidung. Und vielleicht ist sie in gewisser Weise sogar unfair. Aber solche Entscheidungen müssen nun mal getroffen werden. Er muss das akzeptieren", hatte Tuchel Ende März gesagt, nachdem er Alexander-Arnold erneut nicht nominiert hatte.
Tuchel führte aus, dass er das Spielsystem im Herbst geändert habe und die nun nominierten Spieler besser in dieses System passen würden. Eine Erklärung, die England-Legende Gary Lineker in aller Deutlichkeit in Frage stellte.
"Ich glaube, da ist etwas Persönliches im Spiel, denn fußballerisch gibt es keinen Grund dafür", sagte er im Podcast 'The Rest is Football' zur Nicht-Nominierung. "Man hat Spieler auf seiner Position, bei allem Respekt, die nicht in derselben Liga spielen wie er, ganz sicher nicht mit dem Ball am Fuß", erklärte der Ex-Nationalspieler.
Lineker ergänzte: "Ich vermute also, dass es etwas gibt, das Tuchel an Trent Alexander-Arnold nicht gefällt. Ich kann nur raten, was das sein könnte – ob es seine Einstellung ist oder ob er defensiv nicht brillant ist. Da muss etwas dahinterstecken, denn es ergibt absolut keinen Sinn."