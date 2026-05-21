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Jonas Rütten

Kader-Beben bei England vor der WM! England-Star von Thomas Tuchel "schockiert und zutiefst enttäuscht"

Weltmeisterschaft
T. Tuchel
H. Maguire
P. Foden
T. Alexander-Arnold
England
Manchester United
Manchester City

Am Freitag wird Thomas Tuchel den WM-Kader von England bekanntgeben. Nun sickerten zwei spektakuläre Entscheidungen durch. Ein aussortierter Star trat schon tags zuvor die Flucht an die Öffentlichkeit an.

Phil Foden wird nach Angaben der BBC nicht mit zur WM fahren. Der so hochbegabte Offensiv-Star von Manchester City sei von Tuchel nicht im Kader für die Endrunde berücksichtig worden, obwohl er zuletzt bei den Quali- und Testspielen wieder im Aufgebot des Deutschen stand. 

Womöglich ist dem 25-Jährigen seine akute Ladehemmung zum Verhängnis geworden. Seit Dezember hat Foden nicht mehr für die Skyblues getroffen und seinen Stammplatz unter Pep Guardiola in der Folge eingebüßt.

Neben Foden wird auch Harry Maguire nicht Teil des 26-köpfigen Aufgebots der Three Lions bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko sein. Das bestätigte der Innenverteidiger von Manchester United gegenüber talkSport höchstselbst und fand deutliche Worte für Tuchel.

  • Harry Maguire England 2026Getty

    Tuchel holt Maguire zurück und rasiert ihn vor der WM wieder

    "Ich war mir sicher, dass ich nach der Saison, die ich hinter mir habe, diesen Sommer einen wichtigen Beitrag für mein Land leisten könnte", sagte Maguire, der bei den Red Devils nach schwierigen Jahren wieder zu alter Stärke zurückgefunden und mit ManUnited nach drei Jahren Abstinenz als Tabellendritter wieder in die Champions League zurückkehren wird.

    Von Maguires guten Leistungen in Manchester hatte auch Tuchel Notiz genommen und den 33-Jährigen im März erstmals seit September 2024 wieder in die Nationalmannschaft zurückgeholt. Maguire sprach damals von einem kurzen, aber bündigen Gespräch mit Tuchel, von einem "fantastischen Telefonat", in deren Folge sogar seine Mutter weinend bei ihm angerufen habe. "Es ist fantastisch, wieder dabei zu sein. Ich habe das vermisst, denn wenn man nicht mehr in den Kader berufen wird, nachdem man sechs oder sieben Jahre lang Stammspieler war und jedes Spiel bestritten hat, ist das hart", sagte Maguire damals.

    Womöglich traf Maguire das letztliche WM-Aus auch deswegen so hart. "Diese Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst enttäuscht", sagte er in Richtung des deutschen Trainers. Den Spielern indes wünschte Maguire "alles Gute" für die WM.

    Maguire hatte aufgrund einer schweren Muskelverletzung bereits die EM 2024 in Deutschland verpasst. Zuvor war er bei den Three Lions jahrelang gesetzt. Beim WM-Halbfinaleinzug 2018 war er ebenso Stammspieler wie 2022 in Katar (Viertelfinal-Aus gegen Frankreich) und bei der EM 2021, die mit der dramatischen Final-Pleite im heimischen Wembley gegen Italien endete.

    Unter Tuchel waren zuletzt in der Innenverteidigung bei den letzten WM-Qualifikationsspielen John Stones von Manchester City und Ezri Konsa von Aston Villa gesetzt. Womöglich wird Marc Guehi aber noch bei den Stammplätzen ein Wörtchen mitreden. Auch Dan Burn von Newcastle United dürfte sein WM-Ticket sicher haben.

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  • Trent Alexander ArnoldGetty

    Tuchels harte Gangart mit Trent Alexander-Arnold: "Er muss das akzeptieren"

    Mit Spannung erwartet wird noch Tuchels Entscheidung bei Trent Alexander-Arnold. Der 27 Jahre alte Linksverteidiger von Real Madrid kam seit der Amtsübernahme von Tuchel nur ein einziges Mal für die Three Lions zum Einsatz. Seit fast exakt einem Jahr wurde er von Tuchel nicht mehr nominiert. 

    "Es war eine sehr schwere Entscheidung, die wir getroffen haben. Keine Zweifel an seinem Talent, keine Zweifel an seiner Karriere und daran, was er einem Team geben kann. Es ist eine schwierige, vielleicht auch eine harte Entscheidung. Und vielleicht ist sie in gewisser Weise sogar unfair. Aber solche Entscheidungen müssen nun mal getroffen werden. Er muss das akzeptieren", hatte Tuchel Ende März gesagt, nachdem er Alexander-Arnold erneut nicht nominiert hatte.

    Tuchel führte aus, dass er das Spielsystem im Herbst geändert habe und die nun nominierten Spieler besser in dieses System passen würden. Eine Erklärung, die England-Legende Gary Lineker in aller Deutlichkeit in Frage stellte.

     "Ich glaube, da ist etwas Persönliches im Spiel, denn fußballerisch gibt es keinen Grund dafür", sagte er im Podcast 'The Rest is Football' zur Nicht-Nominierung. "Man hat Spieler auf seiner Position, bei allem Respekt, die nicht in derselben Liga spielen wie er, ganz sicher nicht mit dem Ball am Fuß", erklärte der Ex-Nationalspieler. 

    Lineker ergänzte: "Ich vermute also, dass es etwas gibt, das Tuchel an Trent Alexander-Arnold nicht gefällt. Ich kann nur raten, was das sein könnte – ob es seine Einstellung ist oder ob er defensiv nicht brillant ist. Da muss etwas dahinterstecken, denn es ergibt absolut keinen Sinn."

Häufig gestellte Fragen

Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.

Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal. 

Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).

Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17),  Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).

Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.

Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.

  • Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)

Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.

Er ist Vater zweier Töchter.

Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.

Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.

Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.