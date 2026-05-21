Kader-Beben bei England vor der WM! England-Star von Thomas Tuchel "schockiert und zutiefst enttäuscht"

"Ich war mir sicher, dass ich nach der Saison, die ich hinter mir habe, diesen Sommer einen wichtigen Beitrag für mein Land leisten könnte", sagte Maguire, der bei den Red Devils nach schwierigen Jahren wieder zu alter Stärke zurückgefunden und mit ManUnited nach drei Jahren Abstinenz als Tabellendritter wieder in die Champions League zurückkehren wird.

Von Maguires guten Leistungen in Manchester hatte auch Tuchel Notiz genommen und den 33-Jährigen im März erstmals seit September 2024 wieder in die Nationalmannschaft zurückgeholt. Maguire sprach damals von einem kurzen, aber bündigen Gespräch mit Tuchel, von einem "fantastischen Telefonat", in deren Folge sogar seine Mutter weinend bei ihm angerufen habe. "Es ist fantastisch, wieder dabei zu sein. Ich habe das vermisst, denn wenn man nicht mehr in den Kader berufen wird, nachdem man sechs oder sieben Jahre lang Stammspieler war und jedes Spiel bestritten hat, ist das hart", sagte Maguire damals.

Womöglich traf Maguire das letztliche WM-Aus auch deswegen so hart. "Diese Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst enttäuscht", sagte er in Richtung des deutschen Trainers. Den Spielern indes wünschte Maguire "alles Gute" für die WM.

Maguire hatte aufgrund einer schweren Muskelverletzung bereits die EM 2024 in Deutschland verpasst. Zuvor war er bei den Three Lions jahrelang gesetzt. Beim WM-Halbfinaleinzug 2018 war er ebenso Stammspieler wie 2022 in Katar (Viertelfinal-Aus gegen Frankreich) und bei der EM 2021, die mit der dramatischen Final-Pleite im heimischen Wembley gegen Italien endete.

Unter Tuchel waren zuletzt in der Innenverteidigung bei den letzten WM-Qualifikationsspielen John Stones von Manchester City und Ezri Konsa von Aston Villa gesetzt. Womöglich wird Marc Guehi aber noch bei den Stammplätzen ein Wörtchen mitreden. Auch Dan Burn von Newcastle United dürfte sein WM-Ticket sicher haben.