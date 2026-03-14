„Es ist ein äußerst wichtiges Spiel im Hinblick auf den Saisonendspurt. Es ist wie in Videospielen: Es würde uns ermöglichen, in die nächste Stufe aufzusteigen, um die schönsten Spiele dieses Sports zu bestreiten. Wir müssen auf dem Platz alles verteidigen, was wir durchgemacht und aufgebaut haben, all die Anstrengungen, die wir unternommen haben. Das gilt gegen eine starke Mannschaft: Udinese ist nicht mehr das Team aus dem Hinspiel oder dem Pokal, sie hat ihre Form gefunden und ist körperlich stark. Wenn man gegen solche Mannschaften antritt, hängt alles von einem selbst ab und davon, ob man seine Qualität durchsetzen kann. Die erste Ballannahme ist entscheidend, denn damit nimmt man dem Gegner Zeit. Wir haben uns entschieden, mit den drei Spielern zu spielen, die technisch versiert sind und den Gegner ausspielen können: Wir werden sehen, ob wir das Spiel in diese Richtung lenken können.“