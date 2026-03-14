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Gabriele Stragapede

Übersetzt von

Juventus, Spalletti: „Es ist wie bei Videospielen: Jetzt kommt die nächste Stufe.“

Die Aussagen vor dem Spiel gegen Udinese.

Luciano Spalletti äußerte sich wenige Minuten vor dem Anpfiff der Partie Udinese gegen Juventus gegenüber Sky Sport und gab seine Einschätzung zu dem Spiel ab, das in wenigen Minuten zwischen den beiden „Bianconeri“-Mannschaften stattfinden wird.

Nachfolgend alle Aussagen des Trainers der „Alten Dame“.

  • WIE IN VIDEOSPIELEN

    „Es ist ein äußerst wichtiges Spiel im Hinblick auf den Saisonendspurt. Es ist wie in Videospielen: Es würde uns ermöglichen, in die nächste Stufe aufzusteigen, um die schönsten Spiele dieses Sports zu bestreiten. Wir müssen auf dem Platz alles verteidigen, was wir durchgemacht und aufgebaut haben, all die Anstrengungen, die wir unternommen haben. Das gilt gegen eine starke Mannschaft: Udinese ist nicht mehr das Team aus dem Hinspiel oder dem Pokal, sie hat ihre Form gefunden und ist körperlich stark. Wenn man gegen solche Mannschaften antritt, hängt alles von einem selbst ab und davon, ob man seine Qualität durchsetzen kann. Die erste Ballannahme ist entscheidend, denn damit nimmt man dem Gegner Zeit. Wir haben uns entschieden, mit den drei Spielern zu spielen, die technisch versiert sind und den Gegner ausspielen können: Wir werden sehen, ob wir das Spiel in diese Richtung lenken können.“

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  • STOLLENLOSER ANGRIFF

    „Es braucht ein Gleichgewicht, einen ständigen Positionswechsel und gleichzeitig eine Ordnung auf dem Spielfeld – und das auf flüssige und dynamische Weise, was schwer zu bewerkstelligen ist. Der Bayern-Spiel gegen Atalanta hat uns in dieser Hinsicht eine ganze Menge gelehrt. Wir müssen immer in der richtigen Anzahl stehen, um den Ball nicht auf Davis abprallen zu lassen, der ihn dort gut fallen lässt und es uns schwer macht, die Abwehrreihe wieder aufzubauen. Entscheidend ist, dass sie verstehen, dass sich Spiele in einer Sekunde ändern können und dass wir diejenigen sind, die diese Spiele entscheiden können. Es liegt also an uns.“

  • CONCEICAOS ENTSCHEIDUNGEN

    „Das sind Entscheidungen, die sie treffen müssen. Entscheidend ist, dass sich Spiele innerhalb einer Sekunde wenden können. Und wir sind diejenigen, die diese Sekunde bestimmen können.“

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