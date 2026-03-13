Juventus, die Wahrheit über Pellegrino

Die Suche nach einem neuen Mittelstürmer bei Juventus ist nun in die Phase der genauen Bewertung eingetreten. Es ist nichts Neues, dass man bei den „Bianconeri“ die Profile auf der Liste der Vereinsführung der „Alten Dame“ unter die Lupe nimmt und derzeit prüft, welcher Neuzugang im Hinblick auf den kommenden Sommer der beste sein könnte.

Unter den vielen Namen, die in den letzten Wochen durch verschiedene Gerüchte bekannt wurden, befindet sich auch der argentinische Stürmer Mateo Pellegrino von Parma. Schauen wir uns jedoch genauer an, was genau über dieses mögliche Interesse des piemontesischen Vereins an dem Mittelstürmer der von Carlos Cuesta trainierten Mannschaft bekannt ist.