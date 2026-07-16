Jürgen Klopp steht vor einer Mammut-Aufgabe beim DFB: Bundestrainer gegen "Ich-AGs" und "Ego-Shooter"

"Ich-AGs", "Ego-Shooter", "Bocklose" - was die Turnier-Nachbetrachtung in Spiegel und Süddeutscher Zeitung zutage fördert, wirft ein schlechtes Licht auf die WM-Verlierer - und dürfte Klopp als Warnung dienen. Beim Studium der Berichte kann er aus den Fehlern seines Vorgängers Julian Nagelsmann lernen - und erfährt, auf wen er beim Neuaufbau zählen kann. Auch wenn einige Infos aus dem Umfeld der Stars bewusst gestreut wurden.

Das Gesamtbild jedenfalls ist das eines Trainers, der seine Mannschaft verlor. Von Spielern, die unter dem Druck zerbrachen. Von Funktionären, die alle Warnsignale überhörten.

Die Gereiztheit, die unglückliche Kommunikation, falsche Versprechungen, ein System, das nicht so recht zu den Stärken der Spieler passte, der teils unausgewogene Kader, der personelle Bruch mit dem Ecuador-Spiel - die Nagelsmann-Fehler sind wohl bekannt. Wichtig für Klopp ist hier der Satz eines DFB-Funktionärs: "Vielleicht hat ihn die Wucht des Amtes erdrückt, vielleicht kam es zu früh." Klopp ist mehr als 20 Jahre älter als sein Vorgänger und hat alles erlebt, wird sich in Sachen Kommunikation aber prüfen müssen.

Und er braucht gute Leute an seiner Seite. "Julian ist der Kompass abhandengekommen", wird ein WM-Delegationsmitglied zitiert. Weder Sportdirektor Rudi Völler, noch Geschäftsführer Andreas Rettig hätten dies korrigiert - im Gegenteil. Sie hätten Nagelsmann machen lassen. Völler bleibt, als Rettig-Erbe ist Per Mertesacker im Gespräch.