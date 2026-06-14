Jürgen Klopp kriegt mächtig Gegenwind: "So einen Spruch kannst du mit einem Bierchen an der Bar machen"

Deutschlands ehemaliger Nationalspieler Andreas Möller sagte im 'Doppelpass' bei Sport1 über Klopp: "Ich finde, das geht nicht. So einen Satz finde ich respektlos. Wir wissen ja, was daraus gemacht wird. Das ist ein No-Go. Wenn Klopp Bundestrainer wäre und im Hintergrund solche Sachen laufen würden - da wäre er auch nicht amüsiert."

Stein des Anstoßes war ein Gespräch zwischen Klopp und Müller am Rande des Eröffnungsspiels der Weltmeisterschaft zwischen Mexiko und Südafrika im Aztekenstadion von Mexiko-City am Donnerstag. Beide stellten dabei ihre Wunschformationen für das DFB-Team beim Auftakt gegen Curacao zusammen. Dabei entwickelte sich der launige Dialog, der unter anderem bei Möller auf wenig Verständnis traf.

"Völlig überraschend hält Thomas Müller nicht mit seiner Meinung hinterm Berg", kommentierte Klopp eine Aussage Müllers. Er ergänzte: "Und zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch, noch." Während die beiden Experten sich an der Seite von Moderator Johannes B. Kerner sichtlich köstlich amüsierten, entgegnete Müller: "Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September."

Möller, der 1990 mit Deutschland in Italien Weltmeister geworden war, nahm die Situation mit Befremden wahr: "Das kommt mir ein bisschen wie Gaudimax vor. Jeder zweite Satz ist ein Joke, es wird nur gelacht. Es fehlt mir echt die Sachlichkeit."