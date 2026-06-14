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Falko Blöding

Jürgen Klopp kriegt mächtig Gegenwind: "So einen Spruch kannst du mit einem Bierchen an der Bar machen"

Weltmeisterschaft
Deutschland - Curaçao
Deutschland
Jürgen Klopp
J. Nagelsmann
Thomas Müller

Kurz vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Curacao ist eine Debatte um die Aussagen von "Schatten-Bundestrainer" Jürgen Klopp im Gange.

Jürgen Klopps Aussagen in Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann schlagen weiter hohe Wellen, auch MagentaTV-Expertenkollege Thomas Müller bekommt sein Fett weg.

  • Deutschlands ehemaliger Nationalspieler Andreas Möller sagte im 'Doppelpass' bei Sport1 über Klopp: "Ich finde, das geht nicht. So einen Satz finde ich respektlos. Wir wissen ja, was daraus gemacht wird. Das ist ein No-Go. Wenn Klopp Bundestrainer wäre und im Hintergrund solche Sachen laufen würden - da wäre er auch nicht amüsiert."

    Stein des Anstoßes war ein Gespräch zwischen Klopp und Müller am Rande des Eröffnungsspiels der Weltmeisterschaft zwischen Mexiko und Südafrika im Aztekenstadion von Mexiko-City am Donnerstag. Beide stellten dabei ihre Wunschformationen für das DFB-Team beim Auftakt gegen Curacao zusammen. Dabei entwickelte sich der launige Dialog, der unter anderem bei Möller auf wenig Verständnis traf.

    "Völlig überraschend hält Thomas Müller nicht mit seiner Meinung hinterm Berg", kommentierte Klopp eine Aussage Müllers. Er ergänzte: "Und zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch, noch." Während die beiden Experten sich an der Seite von Moderator Johannes B. Kerner sichtlich köstlich amüsierten, entgegnete Müller: "Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September."

    Möller, der 1990 mit Deutschland in Italien Weltmeister geworden war, nahm die Situation mit Befremden wahr: "Das kommt mir ein bisschen wie Gaudimax vor. Jeder zweite Satz ist ein Joke, es wird nur gelacht. Es fehlt mir echt die Sachlichkeit."

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Andreas Möller über Jürgen Klopp und Thomas Müller: "Ich kann das gar nicht ernst nehmen"

    Konkret wunderte sich der Ex-Profi auch, dass Klopp und Müller eine offensive Mittelfeldreihe mit Stuttgart-Stürmer Deniz Undav im Zentrum für Bayerns Jamal Musiala ins Gespräch brachten. "Ich kann das gar nicht ernst nehmen", so Möller. "Wirtz, Musiala, Havertz - solche Spieler zu haben, ist ein Traum." Deswegen seien sie auch gesetzt.

    Nagelsmann reagierte auf der Pressekonferenz vor dem deutschen WM-Auftakt am Sonntagabend gegen Curacao (19 Uhr) souverän auf das Nebengeräusch aus Mexiko. Deutschland habe "viele Experten, auch Thomas und Jürgen sind coole Jungs", sagte er: "Sie hatten viel Erfolg in der Fußballwelt. Sie können über alles reden, was sie wollen. So ist das eben."

    Klopp, der trotz eines langfristigen Vertrags als Fußballchef von Red Bull immer wieder als möglicher Nagelsmann-Nachfolger beim DFB gehandelt wird, ruderte bereits zurück. "Wen sollen wir kritisieren - wir haben noch keine Sekunde gespielt?", fragte er: "Weder den Trainer und schon gar nicht Musiala, den wir alle lieben." Man habe "nullkommanull" Kritik üben, sondern nur "Möglichkeiten aufzeigen" wollen.

  • Stefan Effenberg kritisiert Jürgen Klopp: "Absolutes No-Go"

    Eine Relativierung, die derweil Möllers Ex-Mitspieler Stefan Effenberg wenig besänftigte. Auch er kritisierte Klopp im 'Doppelpass' mit deutlichen Worten: "Das geht nicht, er spricht vor einem Millionen-Publikum. Auch mit dem Lachen hintenraus. So einen Spruch kannst du mit einem Bierchen an der Bar machen, wenn du allein bist. Aber nicht vor einem Millionen-Publikum, das ist ein absolutes No-Go."

    Weiter führte der ehemalige Nationalspieler und Champions-League-Sieger mit Blick auf die Situation aus Nagelsmanns Perspektive aus: "Er weiß gar nicht, wie er darauf antworten soll. Ein Bundestrainer erwartet, dass wir kritisch reden können über die Aufstellung die Taktik. Aber man sollte ihn schon unterstützen, bevor das erste Spiel angepfiffen wird. Und nicht sagen, er macht noch die Aufstellungen."

  • Der deutsche Kader für die WM 2026

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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