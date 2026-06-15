"Ist das Wahnsinn!" Schweden-Joker schreibt mit kuriosem Tor WM-Geschichte

Yasin Ayari traf gegen das Heimatland seines Vaters bereits in der 7. Minute sehenswert zum 1:0, Isak (30.) vom FC Liverpool erhöhte für den WM-Viertelfinalisten von 2018. Den Tunesiern gelang der Anschlusstreffer durch Omar Rekik (43.), ehe Gyökeres (60.) vom Champions-League-Finalisten FC Arsenal auf Vorlage von Isak zum 3:1 traf. Mattias Svanberg (85.) vom VfL Wolfsburg und Ayari (90.+6) sorgten für den Endstand.

Svanberg traf nur 18 Sekunden nach seiner Einwechslung unter höchst kuriosen Umständen. Sein Treffer, der das zweitschnellste Joker-Tor der WM-Geschichte war, wurde lange vom VAR überprüft. Svanberg stand bei einem Freistoß eigentlich klar im Abseits, allerdings berührte Isak den Ball noch ganz leicht, bevor dieser zu Svanberg gelangte und somit zählte das 4:1 des Wolfsburgers. "Ist das Wahnsinn", entfuhr es Magenta-Reporter Alex Klich.

"Fünf Tore, eine solide Leistung, wir hätten noch mehr Treffer erzielen können - alle Spieler waren fantastisch", sagte Potter nach dem zweithöchsten Sieg der schwedischen WM-Geschichte: "Es gibt immer Raum, sich noch zu verbessern. Aber wir werden die heutige Nacht genießen."

Tunesien um Mittelfeldspieler Rani Khedira von Bundesligist Union Berlin steht im Kampf um die K.o.-Runde nun bereits unter Druck. Die Nordafrikaner wollen bei ihrer siebten WM-Teilnahme erstmals die Gruppenphase überstehen. Weitere Gegner sind Japan und die Niederlande, die sich zuvor in Dallas mit 2:2 getrennt hatten.