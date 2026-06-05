Iran bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Der Iran hat sich für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert und nimmt damit zum vierten Mal in Folge am Turnier teil. Die Mannschaft von Amir Ghalenoei gewann sieben der zehn Qualifikationsspiele, belegte Platz eins in ihrer Gruppe und löste direkt das Ticket für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada.

Stürmerstar Mehdi Taremi war erneut entscheidend für den Erfolg des Iran. Der Stürmer von Olympiakos erzielte in 15 Spielen 10 Tore – eine weitere starke Leistung des 33-Jährigen, der sich nun auf seine dritte Weltmeisterschaft freut.

Der Iran nahm bisher insgesamt an sechs Weltmeisterschaften teil, kam aber noch nie über die Gruppenphase hinaus. Ghalenoeis Team will diese Serie in den USA, Mexiko und Kanada beenden und trifft in Gruppe G auf Neuseeland, Belgien und Ägypten.