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Iran World CupGetty
Gill Clark

Iran bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Iran

Alles, was Ihr über den Kader des Iran für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Der Iran hat sich für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert und nimmt damit zum vierten Mal in Folge am Turnier teil. Die Mannschaft von Amir Ghalenoei gewann sieben der zehn Qualifikationsspiele, belegte Platz eins in ihrer Gruppe und löste direkt das Ticket für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada.

Stürmerstar Mehdi Taremi war erneut entscheidend für den Erfolg des Iran. Der Stürmer von Olympiakos erzielte in 15 Spielen 10 Tore – eine weitere starke Leistung des 33-Jährigen, der sich nun auf seine dritte Weltmeisterschaft freut.

Der Iran nahm bisher insgesamt an sechs Weltmeisterschaften teil, kam aber noch nie über die Gruppenphase hinaus. Ghalenoeis Team will diese Serie in den USA, Mexiko und Kanada beenden und trifft in Gruppe G auf Neuseeland, Belgien und Ägypten.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH44-IRN-SYRAFP

    Iran bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Der erfahrene Torhüter Alireza Beiranvand gilt als Favorit für die Nummer 1 im iranischen Tor bei der Weltmeisterschaft. Der 33-jährige Routinier bringt die Erfahrung von über 80 Länderspielen ins Turnier.

    Die offizielle Kaderauswahl zeigt: Hossein Hosseini bleibt sein größter Konkurrent um den Stammplatz, muss sich aber vermutlich erneut mit der Rolle als Ersatztorwart begnügen. Das Torhütertrio ergänzt Payam Niazmand, der sich einen Platz im Aufgebot sicherte, während der junge Mohammad Khalifeh den Sprung in den Kader für die Endrunde verpasste.

    SpielerVerein 
    Alireza BeiranvandTractor
    Hossein HosseiniSepahan
    Payam NiazmandPersepolis
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  • Shojae Khalilzadeh IranGett

    Iran bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    Die iranische Abwehr verfügt bei diesem Turnier über viel Erfahrung und Tiefe. Saleh Hardani hat sich seinen Platz als Außenverteidiger fest gesichert, während das zuverlässige Duo Shojae Khalilzadeh und Hossein Kanaanizadegan als Innenverteidiger die Abwehr anführen wird.

    Die offizielle Kaderbekanntgabe bestätigt eine Abwehr mit erfahrenen Führungsspielern und defensiver Stabilität. Ali Nemati, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian und Milad Mohammadi ergänzen das Team mit viel internationaler Erfahrung. Zugleich setzt sich der junge Danial Eiri als weitere Option für die Abwehr durch.

    SpielerVerein 
    Ali NematiFoolad
    Shojae KhalilzadehTractor
    Hossein KanaanizadeganPersepolis
    Danial EiriMalavan Bandar Anzali
    Ehsan Hajsafi Sepahan
    Milad MohammadiPersepolis
    Saleh HardaniEsteghlal
    Ramin RezaeianFoolad
  • Iran v Qatar: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Iran bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Saman Ghoddos ist ein Schlüsselspieler für den Iran und wird bei der Weltmeisterschaft voraussichtlich eine wichtige Rolle übernehmen, nachdem ihn der Trainer nach seiner Saison bei Kalba aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den endgültigen Kader berief. Auch Saeid Ezatolahi zählt zu den Schlüsselspielern. Der Mittelfeldmann von Shabab al-Ahli hat seine Fußverletzung auskuriert, die ihn im März noch bei den Testspielen stoppte, und ist fit für die Endrunde im Sommer.

    Trainer Amir Ghalenoei verbindet in seinem Kader Erfahrung, schnelle Flügel und junge Talente. Im Mittelfeld stehen neben den Routiniers Mohammad Ghorbani, Rouzbeh Cheshmi, Mehdi Torabi und Aria Yousefi auch die Stars Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi und Mehdi Ghayedi im Kader. Auch der junge Amirmohammad Razzaghinia schaffte den Sprung ins Aufgebot und zählt zu den Talenten, die man im Blick behalten sollte, wenn er auf der Weltbühne zum Einsatz kommt.

    SpielerVerein 
    Mohammad MohebiRostow
    Mehdi GhayediAl-Nasr
    Saman GhoddosKalba
    Mohammad GhorbaniAl Wahda
    Mehdi TorabiTraktor
    Amir RazzaghiniaEsteghlal
    Rouzbeh CheshmiEsteghlal
    Alireza JahanbakhshFCV Dender
    Aria YousefiSepahan
    Saeid EzatolahiShabab Al-Ahli
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    Iran bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Mehdi Taremi bleibt der größte Star im iranischen Team und steht vor seiner dritten Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft. Der 33-Jährige von Olympiakos bringt über 100 Länderspiele Erfahrung ins Turnier dieses Sommers. Flügelspieler Alireza Jahanbakhsh bietet auf den Außenbahnen eine Option, während Mehdi Ghayedi nach seinem Platz im Kader nun auf Einsatzzeit hofft.

    Der offizielle Kader bestätigt: Iran setzt bei diesem Turnier auf nur fünf Stürmer – Mehdi Taremi (Olympiakos), Dennis Eckert Ayensa (Standard Lüttich), der sich mit seiner jüngsten Nominierung einen festen Platz sicherte, Shahriyar Moghanlou (Kalba), Ali Alipour (Persepolis) und Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor).

    SpielerVerein 
    Ali AlipourPersepolis
    Shahriyar MoghanlouKalba
    Amirhossein HosseinzadehTraktor
    Dennis Eckert AyensaStandard Lüttich
    Mehdi TaremiOlympiakos
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    Iranische Starspieler bei der WM 2026

    Der Iran setzt bei der Weltmeisterschaft auf Mehdi Taremi als Inspirationsquelle. Der Stürmer hat bereits über 50 Länderspieltore erzielt und ist eine gefährliche Offensivkraft. Taremi geht nach einer weiteren torreichen Saison bei Olympiakos in Griechenland in das Turnier und weiß bereits, wie es ist, bei einer Weltmeisterschaft den Ball im Netz unterzubringen. Der Stürmer erzielte bei der 2:6-Niederlage gegen England in Katar 2022 einen Doppelpack.

    Torhüter Alireza Beiranvand sorgte während seiner bewegten Karriere ebenfalls für Schlagzeilen. Als Zwölfjähriger verließ er seine Nomadenfamilie, schlief auf den Straßen Teherans und nahm jede Arbeit an, um seinen Traum vom Profifußball zu verfolgen. Beiranvand wurde schließlich zur Nummer 1 des Iran und parierte 2018 einen Elfmeter von Cristiano Ronaldo – es war das erste Mal, dass Portugal bei einer Weltmeisterschaft einen Elfmeter verschoss.

  • Iran Getty

    Voraussichtliche Startelf des Iran für die WM 2026

    Alireza Beiranvand wird beim Weltmeisterschafts-Turnier 2026 voraussichtlich als Stammtorhüter des Iran auflaufen; Hossein Hosseini steht als erfahrener Ersatz bereit.

    Der Iran dürfte bei der Weltmeisterschaft 2026 mit einer Viererkette starten und könnte mit Salheh Hardani als Rechtsverteidiger und Milad Mohammadi auf der gegenüberliegenden Seite auflaufen. Shojae Khalilzadeh könnte an der Seite von Hossein Kanaanizadegan in der Innenverteidigung spielen. 

    Trainer Amir Ghalenoei könnte Saeid Ezatolahi und Saman Ghoddos im Mittelfeld hinter einem Angriff mit Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Ghayed und Mohammad Mohebi aufbieten; einziger Stürmer wäre Mehdi Taremi.

    Voraussichtliche Startelf des Iran für die WM 2026 (4-2-3-1): Beiranvand; Hardani, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Mohammedi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayed, Moyebi; Taremi.

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