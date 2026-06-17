"Inakzeptabler Fehler": Türkischer TV-Kommentator nach einem Einsatz von der WM suspendiert

Wie der öffentlich-rechtliche Sender TRT bestätigte, wird Cimen bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko keine Partie mehr am Mikrofon begleiten. Grund ist ein schwerer Fauxpas beim Vorrundenspiel zwischen dem Iran und Neuseeland (2:2).

Jene Partie wurde am Dienstag um vier Uhr nachts türkischer Zeit angepfiffen und Cimen war offensichtlich in der Anfangsphase überhaupt nicht auf der Höhe. Satte vier Minuten lang verwechselte er beide Mannschaften. Die in weißen Trikots spielenden Iraner waren für ihn die Neuseeländer, während die Schwarz tragenden Ozeanier für ihn die Iraner waren.

Das ging so weit, dass die vermeintlichen Namen der ballführenden Spieler nannte. Irans Torhüter Alireza Beiranvand war für Cimen zum Beispiel der neuseeländische Schlussmann Max Crocombe. Es dämmerte dem Reporter erst, als Irans Kapitän Mehdi Taremi in Großaufnahme gezeigt wurde. Cimen bemerkte seinen Fehler und benannte Mannschaften und Spieler in der Folge richtig.