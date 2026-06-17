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IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

"Inakzeptabler Fehler": Türkischer TV-Kommentator nach einem Einsatz von der WM suspendiert

Weltmeisterschaft
Iran - Neuseeland
Iran
Neuseeland

Der erfahrene türkische Reporter Murat Ekrem Cimen leistete sich beim Spiel zwischen Iran und Neuseeland einen ungewöhnlichen Fauxpas.

Für den türkischen TV-Kommentator Murat Ekrem Cimen ist die WM 2026 nach nur einem Einsatz wieder vorbei.

  • Wie der öffentlich-rechtliche Sender TRT bestätigte, wird Cimen bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko keine Partie mehr am Mikrofon begleiten. Grund ist ein schwerer Fauxpas beim Vorrundenspiel zwischen dem Iran und Neuseeland (2:2).

    Jene Partie wurde am Dienstag um vier Uhr nachts türkischer Zeit angepfiffen und Cimen war offensichtlich in der Anfangsphase überhaupt nicht auf der Höhe. Satte vier Minuten lang verwechselte er beide Mannschaften. Die in weißen Trikots spielenden Iraner waren für ihn die Neuseeländer, während die Schwarz tragenden Ozeanier für ihn die Iraner waren.

    Das ging so weit, dass die vermeintlichen Namen der ballführenden Spieler nannte. Irans Torhüter Alireza Beiranvand war für Cimen zum Beispiel der neuseeländische Schlussmann Max Crocombe. Es dämmerte dem Reporter erst, als Irans Kapitän Mehdi Taremi in Großaufnahme gezeigt wurde. Cimen bemerkte seinen Fehler und benannte Mannschaften und Spieler in der Folge richtig.

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    TRT spricht von einem "inakzeptablen Fehler"

    Sein Sender fand anschließend deutliche Wort: "Dass eine Persönlichkeit mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Sportübertragung einen solchen Fehler begeht, ist für TRT inakzeptabel." Weiter heißt es in dem offiziellen Statement: "TRT duldet keinerlei Verstöße gegen die Übertragungsstandards bei nationalen und internationalen Veranstaltungen, die Millionen von Zuschauern erreichen."

    Im Netz sorgte Cimens Aussetzer für jede Menge Spott - und auch einen möglichen Erklärungsansatz: Neuseelands Nationalmannschaft trägt den Spitznamen "All Whites" und läuft in der Regel auch in weißen Jerseys auf. Allerdings ist dies weiß auch die Trikotfarbe des Iran, weswegen die Neuseeländer als nominelle "Auswärtsmannschaft" in Los Angeles in ihren schwarzen Ausweichtrikots aufliefen.

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