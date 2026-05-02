Eren Dinkci vom 1. FC Heidenheim hat nach dem dramatischen 3:3-Unentschieden bei Bayern München ein großes Lob an FCB-Torwart Jonas Urbig verteilt.
"Ich war ein bisschen schockiert": Heidenheims Eren Dinkci schwärmt von "wahnsinniger" Aktion eines Bayern-Stars
Bayerns Jonas Urbig parierte herausragend gegen Eren Dinkci
"Ich war ein bisschen schockiert, dass der Ball nicht im Tor war", sagte Dinkci nach der Partie am Samstagnachmittag zu seiner Großchance in der 68. Minute, als Urbig mit einer herausragenden Tat seinen Abschluss aus wenigen Metern entschärft hatte.
"Der Jonas Urbig hat den echt wahnsinnig gehalten", lobte Dinkci und erklärte: "Ich habe ihn bewusst noch ein bisschen hoch angesetzt, damit er nicht mit der Hand dran kommt. Dass er den hält, ist wirklich Wahnsinn. Da mache ich mir natürlich auch einen Vorwurf, dass der nicht rein geht."
Hätte Dinkci eingenetzt, hätte es für Heidenheim möglicherweise sogar zu drei Punkten in München gereicht. Der Tabellenletzte war in der 22. Minute überraschend durch Budu Zivzivadze in Führung gegangen, Dinkci legte wenig später mit seinem dritten Saisontor in der Bundesliga sogar nach.
Die Bayern, bei denen Trainer Vincent Kompany wie schon in der Vorwoche beim 4:3 in Mainz mehrere Stammspieler zunächst geschont hatte, kamen kurz vor dem Halbzeitpfiff durch einen direkt verwandelten Freistoß von Leon Goretzka zum Anschlusstreffer. Zur zweiten Halbzeit wechselte Kompany mit Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz und Joshua Kimmich gleich vier Topstars ein, nach knapp einer Stunde glich Goretzka aus.
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Heidenheim bei den Bayern: Trainer hat "gestern nochmal umentschieden"
Beim Stand von 2:2 vereitelte dann Urbig Dinkcis große Chance, doch kurz darauf ging Heidenheim durch Zivzivadze doch wieder in Führung. Diese hielt bis in die zehnte Minute der Nachspielzeit: In der letzten Aktion des Spiels prallte ein Pfostenschuss von Olise äußerst unglücklich vom Rücken von Heidenheim-Keeper Diant Ramaj zum 3:3-Endstand ins eigene Tor.
FCH-Trainer Frank Schmidt habe bezüglich des Plans gegen den Meister "gestern nochmal umentschieden", verriet Dinkci. "Wir wollten eigentlich erst einmal bisschen tiefer und kompakter stehen. Aber dann hat der Trainer doch gesagt: 'Nee, das machen wir nicht, wir haben nichts zu verlieren'. Und ich glaube das war genau die richtige Herangehensweise, weil wir dadurch viel mehr Aktionen nach vorne hatten." Zwar sei allen klar gewesen, "dass wir viel gegen den Ball arbeiten müssen und Bayern wahrscheinlich 75 Prozent Ballbesitz hat. Aber die Jungs haben es super gemacht, wir hatten viel Entlastung. Das war der Plan."
Urbig vertrat indes Bayerns Nummer 1 Manuel Neuer im FCB-Kasten, insgesamt war es der 17. Saisoneinsatz des 22-Jährigen. Während bei Neuer die Tendenz immer mehr zu einer Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr geht, soll Urbig kommende Spielzeit noch etwas häufiger den Vertreter des 40-Jährigen geben. Langfristig will Bayern Urbig als Neuers Nachfolger aufbauen.
Nach Remis beim FC Bayern: Heidenheim hat immer noch Hoffnung
"Es wäre einfach, darauf zu schauen, was heute nicht gut war. Vieles hätte besser sein können, klar. Aber man darf nicht vergessen, dass die Jungs wieder am Ende noch das Tor machen und alles dafür tun, das Spiel nicht zu verlieren", sagte indes Bayern-Trainer Kompany bei Sky zur Leistung seiner Mannschaft. "Das können wir mitnehmen ins nächste Spiel und alles andere sind Details, die wir besser machen müssen."
Bayerns Fokus richtete sich nach dem Remis gegen Heidenheim schnell wieder auf das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Nach dem spektakulären 4:5 im Hinspiel will der FCB am Mittwoch vor heimischer Kulisse die Wende schaffen und ins Finale der Königsklasse einziehen.
Heidenheim verkürzte derweil den Rückstand auf Relegationsplatz 16 vorübergehend auf drei Punkte. Das Schlusslicht muss hoffen, dass der FC St. Pauli (gegen Mainz) und der VfL Wolfsburg (gegen Freiburg) am Sonntag nicht punkten. Ansonsten schwindet die Hoffnung, an den beiden letzten Spieltagen mit Siegen beim 1. FC Köln und gegen Mainz 05 möglicherweise doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.
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Die bisherigen Duelle zwischen Bayern und Heidenheim
Datum
Wettbewerb
Spiel
3. April 2019
DFB-Pokal
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 5:4
11. November 2023
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4:2
6. April 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 3:2
7. Dezember 2024
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4:2
19. April 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0:4
21. Dezember 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0:4
2. Mai 2026
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 3:3
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.