"Ich war ein bisschen schockiert": Heidenheims Eren Dinkci schwärmt von "wahnsinniger" Aktion eines Bayern-Stars

"Ich war ein bisschen schockiert, dass der Ball nicht im Tor war", sagte Dinkci nach der Partie am Samstagnachmittag zu seiner Großchance in der 68. Minute, als Urbig mit einer herausragenden Tat seinen Abschluss aus wenigen Metern entschärft hatte.

"Der Jonas Urbig hat den echt wahnsinnig gehalten", lobte Dinkci und erklärte: "Ich habe ihn bewusst noch ein bisschen hoch angesetzt, damit er nicht mit der Hand dran kommt. Dass er den hält, ist wirklich Wahnsinn. Da mache ich mir natürlich auch einen Vorwurf, dass der nicht rein geht."

Hätte Dinkci eingenetzt, hätte es für Heidenheim möglicherweise sogar zu drei Punkten in München gereicht. Der Tabellenletzte war in der 22. Minute überraschend durch Budu Zivzivadze in Führung gegangen, Dinkci legte wenig später mit seinem dritten Saisontor in der Bundesliga sogar nach.

Die Bayern, bei denen Trainer Vincent Kompany wie schon in der Vorwoche beim 4:3 in Mainz mehrere Stammspieler zunächst geschont hatte, kamen kurz vor dem Halbzeitpfiff durch einen direkt verwandelten Freistoß von Leon Goretzka zum Anschlusstreffer. Zur zweiten Halbzeit wechselte Kompany mit Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz und Joshua Kimmich gleich vier Topstars ein, nach knapp einer Stunde glich Goretzka aus.