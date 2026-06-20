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Ronaldinho AC MilanGetty

"Ich kann es kaum erwarten": Brasilien-Legende Ronaldinho vor Sensations-Comeback

Ronaldinho

Die brasilianische Fußball-Legende Ronaldinho steht mit 46 Jahren angeblich vor einem Comeback - und das in der italienischen Serie C.

Der Weltmeister von 2002 will seine große Karriere in der kommenden Saison offenbar beim drittklassigen FC Ravenna noch einmal aufleben lassen. Am 23. Juni soll der Deal am Rande der WM in Miami offiziell bekannt gegeben werden, berichtet die Gazzetta dello Sport.

  • Ronaldinho will "ein neues Kapitel schreiben"

    "Neue Farben, dasselbe Lächeln. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen und gemeinsam mit Ignazio und der gesamten Familie Cipriani ein neues Kapitel zu schreiben", wird Ronaldinho zitiert. Fußball sei für ihn schon immer "eine Quelle der Freude gewesen, und genau diesen Geist möchte ich nach Ravenna bringen".

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  • Ronaldinho Lights the Empire State BuildingGetty Images Entertainment

    Ronaldinho-Comeback: Vielleicht auch nur ein Einsatz?

    Ravenna-Boss Ignazio Cipriani, der seit Jahren eine Freundschaft mit Ronaldinho pflegen soll, sprach von "etwas Außergewöhnlichem für unseren Verein. Er war mein Idol, und sein Einfluss auf den Fußball reicht weit über seine Leistungen auf dem Platz hinaus."

    Ronaldinho, der derzeit bei der Weltmeisterschaft als Botschafter unterwegs ist, hatte das letzte Spiel seiner großen Karriere im September 2015 für Fluminense absolviert. Im Juli beim Start der Vorbereitung des FC Ravenna, der in der vergangenen Saison knapp am Aufstieg gescheitert war, soll Ronaldinho auf den Rasen zurückkehren. Wie oft er dann tatsächlich spielen wird, ist offen. Manche Medien in Italien schrieben von nur einem Einsatz.

  • Ronaldinho David Beckham AC MilanGetty

    Ronaldinho: Gewinner des Ballon d'Or und Triumph in der Champions League

    Der 97-malige Nationalspieler (33 Tore) hatte unter anderem bei Paris Saint-Germain, dem FC Barcelona (an der Seite des jungen Lionel Messi) und der AC Mailand unter Vertrag gestanden. 2005 gewann er den Ballon d'Or, 2006 triumphierte er mit Barca in der Champions League.

    2020 saß er mit seinem Bruder in Paraguay ein knappes halbes Jahr lang im Gefängnis, weil das Duo mit gefälschten Pässen eingereist war.