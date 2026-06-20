"Ich kann es kaum erwarten": Brasilien-Legende Ronaldinho vor Sensations-Comeback

Ravenna-Boss Ignazio Cipriani, der seit Jahren eine Freundschaft mit Ronaldinho pflegen soll, sprach von "etwas Außergewöhnlichem für unseren Verein. Er war mein Idol, und sein Einfluss auf den Fußball reicht weit über seine Leistungen auf dem Platz hinaus."

Ronaldinho, der derzeit bei der Weltmeisterschaft als Botschafter unterwegs ist, hatte das letzte Spiel seiner großen Karriere im September 2015 für Fluminense absolviert. Im Juli beim Start der Vorbereitung des FC Ravenna, der in der vergangenen Saison knapp am Aufstieg gescheitert war, soll Ronaldinho auf den Rasen zurückkehren. Wie oft er dann tatsächlich spielen wird, ist offen. Manche Medien in Italien schrieben von nur einem Einsatz.