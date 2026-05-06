"Ich finde ihn unfassbar": Christoph Kramer singt Loblied auch einen deutschen "Weltstar" in der Premier League

In seiner Funktion als Experte bei Prime Video schwärmte der Weltmeister von 2014 im Vorfeld des Champions-League-Halbfinalrückspiels zwischen den Gunners und Atletico Madrid von Havertz: "Er spielt zu Recht bei Arsenal London. Er ist für eine riesige Summe auf die Insel gewechselt. Er ist ein kompletter Spieler. Der Typ ist für mich ein Weltstar. Ich finde ihn unfassbar."

Und weiter: "Er hat in Deutschland eigentlich noch gar nicht so die Lobby, die er verdient, obwohl er schon eine Gute hat. Ich finde ihn außergewöhnlich."

Havertz wechselte nach seinem Durchbruch bei Bayer Leverkusen 2020 für 100 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea. Ein Jahr später schoss der 26-Jährige die Blues im Finale gegen Manchester City zum Gewinn der Champions League.

2023 ging es für Havertz für 75 Millionen Euro zum Londoner Rivalen Arsenal, mit dem er nach dem 1:0-Erfolg gegen Atleti am Dienstagabend die Chance auf den erneuten Gewinn der Königsklasse hat. Im Rückspiel gegen Madrid kam er nach überstandener Verletzungspause allerdings nicht zum Einsatz.