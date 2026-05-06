Ex-Nationalspieler Christoph Kramer hat ein Loblied auf Kai Havertz gesungen und dem Stürmer des FC Arsenal "Weltstar"-Status attestiert.
"Ich finde ihn unfassbar": Christoph Kramer singt Loblied auch einen deutschen "Weltstar" in der Premier League
In seiner Funktion als Experte bei Prime Video schwärmte der Weltmeister von 2014 im Vorfeld des Champions-League-Halbfinalrückspiels zwischen den Gunners und Atletico Madrid von Havertz: "Er spielt zu Recht bei Arsenal London. Er ist für eine riesige Summe auf die Insel gewechselt. Er ist ein kompletter Spieler. Der Typ ist für mich ein Weltstar. Ich finde ihn unfassbar."
Und weiter: "Er hat in Deutschland eigentlich noch gar nicht so die Lobby, die er verdient, obwohl er schon eine Gute hat. Ich finde ihn außergewöhnlich."
Havertz wechselte nach seinem Durchbruch bei Bayer Leverkusen 2020 für 100 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea. Ein Jahr später schoss der 26-Jährige die Blues im Finale gegen Manchester City zum Gewinn der Champions League.
2023 ging es für Havertz für 75 Millionen Euro zum Londoner Rivalen Arsenal, mit dem er nach dem 1:0-Erfolg gegen Atleti am Dienstagabend die Chance auf den erneuten Gewinn der Königsklasse hat. Im Rückspiel gegen Madrid kam er nach überstandener Verletzungspause allerdings nicht zum Einsatz.
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Christoph Kramer sieht Arsenal im CL-Finale nicht chancenlos
Überhaupt hat Havertz in dieser Spielzeit Verletzungsprobleme, eine schwere Knieblessur aus dem vergangenen Sommer kostete ihn mehrere Monate. So steht der Angreifer, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest für die WM 2026 eingeplant ist, bei fünf Toren und vier Assists in 20 Pflichtspielsätzen in dieser Saison.
Mit Blick auf das Endspiel der Königsklasse sollte Arsenal laut Kramer zuversichtlich sein. Zwar hätten die möglichen Kontrahenten PSG und FC Bayern in der Vorwoche im Parc des Princes bei ihrem 5:4-Spektakel "eine andere Sportart" betrieben, aber: "Das ist ein ganz anderes Spiel. Du kannst es nicht vergleichen. Gegen diese Mannschaft von Arsenal kannst du nicht das Offensivspektakel sehen, dass du gegen Paris gesehen hast. Arsenal kann schon beiden Mannschaften ekelhaft den Zahn ziehen: Standards, die brechen den Rhythmus, die haben wenig Netto-Spielzeit. Das ist ein ganz anderes Spiel, aber es wird ein schönes Spiel, weil Champions-League-Finale. Champions League für mich das Produkt des Jahres."
Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League:
- Aleksander Isak: 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United zum FC Liverpool
- Florian Wirtz: 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool
- Enzo Fernandez: 2023 für 121 Millionen Euro Ablöse von Benfica zum FC Chelsea
- Jack Grealish: 2021 für 117,5 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa zu Manchester City
- Declan Rice: 2024 für 116,6 Millionen Euro Ablöse von West Ham United zum FC Arsenal
- Moises Caicedo: 2023 für 116 Millionen Euro Ablöse von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea
- Romelu Lukaku: 2021 für 113 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand zum FC Chelsea
- Paul Pogba: 2016 für 105 Millionen Euro Ablöse von Juventus zu Manchester United
- Kai Havertz: 2020 für 100 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea
- Hugo Ekitike: 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool