"Ich bin keiner der wegläuft": Julian Nagelsmann will nach WM-Desaster weiter Bundestrainer sein

Nagelsmann stand schon vor Beginn des Turniers in der Kritik, als er zu Beginn des Frühlings in einem vielbeachteten kicker-Interview mehr oder weniger schon seinen Kader und die Rollen der einzelnen Spieler für die Mannschaft definierte. Im Zuge der Vorbereitung kritisierte er dann mit Deniz Undav öffentlich den besten Torjäger und ließ ihn auch dann noch beinahe demonstrativ aus der Startelf, als Undav in den ersten beiden WM-Spielen gegen Curacao und die Elfenbeinküste beinahe nach Belieben traf. Auch sein Umgang bei der Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft sorgte für Kritik.

Vor dem ersten Gruppenspiel, dem 7:1 gegen Curacao, sorgte ein scherzhafter Schlagabtausch zwischen "Schatten-Bundestrainer" Jürgen Klopp und Thomas Müller bei MagentaTV ("Noch" Noch!") für Wirbel. Klopp entschuldigte sich hinterher bei Nagelsmann.

Beim 1:2 gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel sorgte Nagelsmann für Unverständnis, als er Oliver Baumann nicht spielen ließ, obwohl Deutschland schon als Gruppenerster für die K.o.-Phase qualifiziert war. Auch seine Einwechslungen, die so gar nicht zu den vorher definierten Rollen der Kaderspieler passten, sorgten für Kritik.

Vor dem Aus gegen Paraguay war es zudem zu einer lebhaften Diskussion gekommen, ob Joshua Kimmich wieder ins Mittelfeld soll. Nagelsmann ließ ihn gegen Paraguay noch als Rechtsverteidiger spielen, schloss aber eine künftige Rückversetzung auf Kimmichs Stammposition nicht aus.

Dazu wird es nun nicht mehr kommen.