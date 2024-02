Die National Football League expandiert weiter und wird 2025 erstmals in Spanien zu Gast sein.

Wie die NFL am Freitag mitteilte, wird das frisch renovierte Bernabéu-Stadion in Madrid in der übernächsten Saison Schauplatz eines Regular-Season-Spiels der US-Profiliga. Die "NFL International Games" finden damit nun schon in fünf Ländern statt.