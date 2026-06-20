Der Routinier des FC Bayern München ist nun der Torwart mit den meisten Einsätzen bei einer Weltmeisterschaft. Neuer absolviert im zweiten Gruppenspiel des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste sein 21. Spiel bei einer WM-Endrunde.
Historisches Spiel gegen die Elfenbeinküste: Manuel Neuer schreibt WM-Geschichte
Die bisherige Bestmarke hielt Frankreichs langjähriger Nationaltorhüter Hugo Llloris, der für die Equipe Tricolore 20-mal den Kasten bei einer Weltmeisterschaft hütete.
Für Deutschland stand Neuer zum ersten Mal im Juni 2009 bei einem 7:2-Sieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate auf dem Platz, die im Jahr darauf folgende WM in Südafrika absolvierte er aufgrund einer Verletzung der damaligen Nummer eins Rene Adler schließlich erstmals als Stammtorwart.
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Neuer will nach der WM nicht weitermachen im DFB-Team
In der Folge war der 40-Jährige auch bei den Turnieren 2014 in Brasilien, 2018 in Russland sowie 2022 in Katar gesetzt. Nach der Heim-EM 2024 hatte Neuer seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft eigentlich für beendet erklärt, wurde für die laufende WM in den USA, Kanada und Mexiko von Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings wieder zurückgeholt.
Ein weiteres Turnier, egal ob WM oder EM, möchte Neuer eigenen Aussagen nach nicht mehr spielen. "Für mich steht im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe nicht vor, in zwei Jahren bei der EM im Tor zu stehen", erklärte er kürzlich.
Insgesamt trug der Bayern-Keeper 125-mal das DFB-Trikot. Dabei kassierte er 119 Gegentore, 50-mal spielte er zu Null. Sein größter Triumph war der WM-Titel 2014.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".