Historisches Spiel gegen die Elfenbeinküste: Manuel Neuer schreibt WM-Geschichte

In der Folge war der 40-Jährige auch bei den Turnieren 2014 in Brasilien, 2018 in Russland sowie 2022 in Katar gesetzt. Nach der Heim-EM 2024 hatte Neuer seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft eigentlich für beendet erklärt, wurde für die laufende WM in den USA, Kanada und Mexiko von Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings wieder zurückgeholt.

Ein weiteres Turnier, egal ob WM oder EM, möchte Neuer eigenen Aussagen nach nicht mehr spielen. "Für mich steht im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe nicht vor, in zwei Jahren bei der EM im Tor zu stehen", erklärte er kürzlich.

Insgesamt trug der Bayern-Keeper 125-mal das DFB-Trikot. Dabei kassierte er 119 Gegentore, 50-mal spielte er zu Null. Sein größter Triumph war der WM-Titel 2014.