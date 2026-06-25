"Hatte da ganz andere Gedanken": Deniz Undav vom DFB-Team verblüfft bei Frage über Fan-Hit

Die deutschen Fans haben das Lied längst voll angenommen und singen es durch Nordamerika. Bei der Fanparty in New York am Mittwochabend Ortszeit bildete sich zu "Der Zug hat keine Bremse" gleich zweimal eine Polonaise quer über den Times Square.

Die Interpretin Mia Julia soll sich derweil bereit erklärt haben, für die deutsche Nationalmannschaft live in den USA aufzutreten. Wann denn die Einladung folgt, wurde Deniz Undav bei einer Pressekonferenz gefragt - und seine Antwort verblüffte. "Ich kenne den Song nicht. Ich habe den noch nicht wahrgenommen", erklärte der Stürmer. Ziemlich überraschend, ob der Dauerpräsenz des Liedes und vor allem ob des Umstandes, dass es nach beiden DFB-Siegen im Stadion gespielt wurde. "Nach zwei Toren und mit dem entscheidenden Tor hatte ich da ganz andere Gedanken", sagte Undav.

Am Donnerstag um 22 Uhr geht es in East Rutherford vor den Toren New Yorks gegen Ecuador. Sofern das DFB-Team auch das dritte Gruppenspiel gewinnt, sollte der erneut als Joker eingeplante Undav ganz genau hinhören.