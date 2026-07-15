Englands zweites Gruppenspiel bei dieser WM war ein ganz besonderes für Harry Kane. Das lag nicht an Gegner Ghana. Das lag auch nicht an der sportlichen Relevanz der Partie. Nach dem 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien hatte England keinen Druck. Das Besondere für Kane war der Austragungsort: die Arena von Foxborough bei Boston.
Hat Thomas Tuchel eine Teilschuld? England sucht noch den Harry Kane vom FC Bayern bei der WM
Harry Kane liebäugelt mit NFL-Karriere als Kicker - und ist im Fußball auch ein Quarterback
Es ist die Heimspielstätte der New England Patriots, der erklärten Lieblingsmannschaft des riesigen NFL-Fans Kane. Das ehemalige Wohnzimmer seines Helden, dem legendären Quarterback und siebenfachen Super-Bowl-Sieger Tom Brady. "Es ist das Gruppenspiel, auf das ich mich am meisten freue", sagte Kane vor der WM. "Das wird ziemlich cool."
Der 32-Jährige sprach schon oft darüber, nach seiner aktiven Fußballkarriere einen Wechsel in die NFL in Erwägung zu ziehen. Als Kicker, also derjenige, der die Field Goals versenkt. Spiegelt man Kanes Spielweise beim FC Bayern auf American Football, dann ist er Kicker und Quarterback in Personalunion. Kane schießt für die Münchner nicht nur in höchster Regelmäßigkeit Tore, sondern lässt sich auch oft fallen, kombiniert fleißig mit und leitet viele Angriffe mit klugen Zuspielen aus der Tiefe ein.
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Tuchel nutzt den Quarterback Harry Kane bei der WM nicht
Bei der WM trifft Kane zwar ähnlich verlässlich wie beim FC Bayern: Nach sechs Partien hält er bei sechs Toren. Seine besondere Doppelrolle aus München spielt er für England aber kaum. Man könnte sagen: Thomas Tuchel hat Kane den Quarterback ausgetrieben. Hat er ihm damit einer großen Stärke beraubt? Oder setzt er Kane einfach nur genau so ein, wie er dieser englischen Nationalmannschaft am meisten hilft? Oder war es gar keine bewusste Entscheidung Tuchels und Kane kann sich einfach nicht so entfalten wie beim FC Bayern? Wären die Three Lions mit Kane als Torjäger-Quarterback schon längst raus? Oder hätten sie vielleicht viel schöner gespielt? Alles spekulativ.
Am deutlichsten zeigte sich Kanes veränderte Spielweise jedenfalls ausgerechnet in Tom Bradys Wohnzimmer. Kane verzeichnete gegen Ghana nur 19 Ballaktionen, persönlicher Tiefstwert bei einem Turnierspiel mit England. Beim Viertelfinalsieg gegen Norwegen blieb Kane ähnlich unauffällig. Zahlreiche Statistiken belegen die krasse Diskrepanz zwischen dem England-Kane und dem Bayern-Kane.
Harry Kane im Vergleich zwischen der WM und der Bundesliga
Kategorie (jeweils im Schnitt pro 90 Minuten) WM 2026 Bundesliga 2025/26 Tore 0,96 1,36 Schüsse 3,52 4,5 Erfolgreiche Pässe 10,55 22,25 Zielgenaue lange Pässe 0,64 2,95 Passquote in Prozent 71,7 81 Herausgespielte Chancen 0,8 1,51 Ballaktionen 26,06 43,94 Ballaktionen im gegn. Strafraum 5,28 6,61
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Harry Kanes große Stärke kommt nicht zur Geltung: Selbst Mbappe und Messi sind besser
Beim FC Bayern verzeichnete Kane in der vergangenen Bundesligasaison pro 90 Minuten im Schnitt 44 Ballaktionen, bei dieser WM sind es nur 26. Die Anzahl an angekommenen Pässen halbierte sich von 22 auf fast schon beängstigend geringe elf. Zur Einordnung: Bayern hat in der Bundesliga prozentual zwar mehr vom Spiel als England bei der WM, Tuchels Mannschaft dominiert ihre Gegner mit 57,2 Prozent Ballbesitz aber auch klar.
Denkt man an den Bayern-Kane, schießen einem nicht nur Bilder des vollstreckenden und jubelnden Torjägers in den Kopf. Sondern auch diese Quarterback-Sequenzen, wie Kane tief in der eigenen Hälfte in Seitenlage zu seinen hochpräzisen Signature-Diagonalpässen ansetzt. Er könne das ähnlich gut wie die einstigen Weltklasse-Regisseure Toni Kroos und Kevin de Bruyne, betonte Vincent Kompany schon oft. Für den FC Bayern spielte Kane in der Bundesliga im Schnitt 2,95 zielgenaue lange Pässe pro 90 Minuten. Für England bei der WM nur 0,64. In dieser Kategorie ist der statistische Unterschied besonders eklatant.
Beachtlich: Sogar die beiden anderen bis ins Halbfinale vorgedrungenen Topstürmer Lionel Messi und Kylian Mbappe schneiden bei dieser eigentlich großen Stärke Kanes besser ab als er selbst. Der Argentinier Messi kommt auf 1,02 zielgenaue lange Pässe, der Franzose Mbappe sogar auf 1,92. Beide sammelten auch deutlich mehr Ballkontakte und Zuspiele und kreierten viel mehr Chancen als Kane. Er liegt bei der WM bei 0,8 herausgespielten Chancen pro 90 Minuten, Mbappe bei 2,37 und Messi bei 3,57.
Grundsätzlich sollte Kane in dieser englischen Mannschaften die gleichen Freiheiten haben können wie beim FC Bayern. Genau wie Kompany setzt auch Tuchel auf ein 4-2-3-1-System. Hier wie dort wird Kane von zwei offensiven Flügelstürmern unterstützt sowie einem Zehner. In England ist es Jude Bellingham, der im Zweifel auch gerne in die Sturmspitze stößt und bei dieser WM auch schon sechs Tore erzielt hat.
Harry Kane im WM-Vergleich mit Lionel Messi und Kylian Mbappe
Kategorie (jeweils im Schnitt pro 90 Minuten) Harry Kane Lionel Messi Kylian Mbappe Tore 0,96 1,36 1,18 Schüsse 3,52 5,6 4,88 Erfolgreiche Pässe 10,55 36,51 25,61 Zielgenaue lange Pässe 0,64 1,02 1,92 Passquote in Prozent 71,7 82,4 85,6 Herausgespielte Chancen 0,8 3,57 2,37 Ballaktionen 26,06 73,19 47,96 Ballaktionen im gegn. Strafraum 5,28 6,28 7,55
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Harry Kane "macht den Unterschied" - England "zweifelt nicht"
Kanes Mitspieler weisen Kritik an den teilweise teilnahmslosen Auftritten ihres Kapitäns entschieden zurück. "Wir zweifeln nicht an ihm, egal wie involviert er ins Spiel ist oder nicht", sagte etwa Jude Bellingham nach dem 2:0-Sieg gegen Panama am dritten Gruppenspieltag samt Kane-Tor. "Er macht den Unterschied und hat das heute wieder getan." Ja, Kane trifft bei der WM regelmäßig und auch entscheidend. Im Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo rettete er seine Mannschaft etwa mit einem späten Doppelpack vor dem Aus.
Die geringere Einbindung ins Kombinationsspiel führte jedoch zu keinem Plus an Strafraumpräsenz und Torgefahr. Tatsächlich fallen auch Kanes Torjäger-spezifischen Statistiken bei der WM schlechter aus als beim FC Bayern, wenngleich weniger deutlich. Seine Anzahl an Treffern pro 90 Minuten verringerte sich von 1,36 in der Bundesliga auf 0,96 bei der WM, die Ballaktionen im gegnerischen Strafraum und die Abschlüssen nahmen ebenfalls etwas ab.
Egal ob in Doppelrolle für den FC Bayern oder einfach nur als klassischer Torjäger für England: Kane spielt die Saison seines Lebens. Insgesamt traf er bis dato 73-mal, mehr als je zuvor in einer Saison und mehr als jeder andere Stürmer in dieser Saison. Sein erster Verfolger Erling Haaland hält mit großem Abstand bei 58. "Harry ist in der Form seines Lebens", sagte Tuchel schon vor dem Duell mit Norwegen. Im Laufe dieses Turniers stieg Kane zu Englands WM-Rekordtorjäger auf. Sollten die Three Lions im Halbfinale Argentinien ausschalten und dann das Turnier gewinnen, hätte Kane beste Chancen auf den Ballon d'Or.
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Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.