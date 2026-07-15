Hat Thomas Tuchel eine Teilschuld? England sucht noch den Harry Kane vom FC Bayern bei der WM

Beim FC Bayern verzeichnete Kane in der vergangenen Bundesligasaison pro 90 Minuten im Schnitt 44 Ballaktionen, bei dieser WM sind es nur 26. Die Anzahl an angekommenen Pässen halbierte sich von 22 auf fast schon beängstigend geringe elf. Zur Einordnung: Bayern hat in der Bundesliga prozentual zwar mehr vom Spiel als England bei der WM, Tuchels Mannschaft dominiert ihre Gegner mit 57,2 Prozent Ballbesitz aber auch klar.

Denkt man an den Bayern-Kane, schießen einem nicht nur Bilder des vollstreckenden und jubelnden Torjägers in den Kopf. Sondern auch diese Quarterback-Sequenzen, wie Kane tief in der eigenen Hälfte in Seitenlage zu seinen hochpräzisen Signature-Diagonalpässen ansetzt. Er könne das ähnlich gut wie die einstigen Weltklasse-Regisseure Toni Kroos und Kevin de Bruyne, betonte Vincent Kompany schon oft. Für den FC Bayern spielte Kane in der Bundesliga im Schnitt 2,95 zielgenaue lange Pässe pro 90 Minuten. Für England bei der WM nur 0,64. In dieser Kategorie ist der statistische Unterschied besonders eklatant.

Beachtlich: Sogar die beiden anderen bis ins Halbfinale vorgedrungenen Topstürmer Lionel Messi und Kylian Mbappe schneiden bei dieser eigentlich großen Stärke Kanes besser ab als er selbst. Der Argentinier Messi kommt auf 1,02 zielgenaue lange Pässe, der Franzose Mbappe sogar auf 1,92. Beide sammelten auch deutlich mehr Ballkontakte und Zuspiele und kreierten viel mehr Chancen als Kane. Er liegt bei der WM bei 0,8 herausgespielten Chancen pro 90 Minuten, Mbappe bei 2,37 und Messi bei 3,57.

Grundsätzlich sollte Kane in dieser englischen Mannschaften die gleichen Freiheiten haben können wie beim FC Bayern. Genau wie Kompany setzt auch Tuchel auf ein 4-2-3-1-System. Hier wie dort wird Kane von zwei offensiven Flügelstürmern unterstützt sowie einem Zehner. In England ist es Jude Bellingham, der im Zweifel auch gerne in die Sturmspitze stößt und bei dieser WM auch schon sechs Tore erzielt hat.