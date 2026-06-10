"Hat mich schon überrascht.": DFB-Star wehrt sich gegen Kritik

Woltemade war nach eigenen Angaben für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt. Bei Newcastle kam er nach einer starken Anfangsphase aber öfters nicht auf seiner Wunschposition im Angriff zum Einsatz. "Trotzdem bin ich von manchen Experten weiterhin als Stürmer beurteilt worden. Dann hieß es: Warum schießt Nick so wenig Tore? Warum gibt er nicht mehr Vorlagen? Das waren die falschen Fragen, und ich fand sie nicht ganz fair", sagte Woltemade.

Mit dem sportlichen Verlauf der vergangenen Monate sei er "nicht zufrieden". Er lasse "Dinge, die belastend sein können, aber nicht mehr so nah an mich heran", sagte Woltemade, der den Wechsel nicht bereut hat: "Ich habe viel gelernt in dieser Saison. Ich habe athletisch zugelegt, ich kann das enorme Tempo mitgehen und mich in Zweikämpfen behaupten. Insgesamt war das ein Schritt nach vorn. Ich werde mich dort durchsetzen."