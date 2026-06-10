"Von mir wird in jedem Spiel ein Tor oder eine Vorlage erwartet. Wenn ich aber nicht im Angriff spiele, ist es für mich deutlich schwieriger, in die torgefährlichen Räume zu kommen", sagte der 24-Jährige von Newcastle United im stern-Interview und ergänzte: "Die Wucht der Kritik und die damit verbundene Unruhe um meine Person haben mich schon überrascht."
"Hat mich schon überrascht.": DFB-Star wehrt sich gegen Kritik
Woltemade war nach eigenen Angaben für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt. Bei Newcastle kam er nach einer starken Anfangsphase aber öfters nicht auf seiner Wunschposition im Angriff zum Einsatz. "Trotzdem bin ich von manchen Experten weiterhin als Stürmer beurteilt worden. Dann hieß es: Warum schießt Nick so wenig Tore? Warum gibt er nicht mehr Vorlagen? Das waren die falschen Fragen, und ich fand sie nicht ganz fair", sagte Woltemade.
Mit dem sportlichen Verlauf der vergangenen Monate sei er "nicht zufrieden". Er lasse "Dinge, die belastend sein können, aber nicht mehr so nah an mich heran", sagte Woltemade, der den Wechsel nicht bereut hat: "Ich habe viel gelernt in dieser Saison. Ich habe athletisch zugelegt, ich kann das enorme Tempo mitgehen und mich in Zweikämpfen behaupten. Insgesamt war das ein Schritt nach vorn. Ich werde mich dort durchsetzen."
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Woltemade: "Alle wissen, was sie an mir haben"
Jetzt freut er sich erst einmal auf die WM. "Die Mannschaft ist zu meiner Heimat geworden. Da glauben die Leute an mich, da fühle ich mich verstanden", sagte Woltemade. Er sei zwar "einer der Jüngeren, aber alle wissen, was sie an mir haben. Mit meinen Toren habe ich geholfen, dass wir uns für die WM qualifiziert haben. Ich bin ein geschätztes Familienmitglied."
Doch auch bei Julian Nagelsmann hat Woltemade derzeit einen schweren Stand. Gegen Finnland (4:0) wechselte ihn der Bundestrainer erst in der Schlussphase ein, gegen die USA (2:1) blieb er 90 Minuten auf der Bank. "Er kommt aus keiner guten Phase. Er ist aber ein überragender Fußballer, der uns helfen wird", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler.
Häufig gestellte Fragen
Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren.
Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.
Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.
Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.
Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm.
Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen.
Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.
Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.
In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.
Nick Woltemade hält diesen Bereich komplett privat.
Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.
Er hat keine Kinder.
Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.
Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr.
Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.
Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.
Ebenfalls kein einziges Mal.
"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi".