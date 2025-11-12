Hammer in der Bundesliga? Beim VfL Wolfsburg wird angeblich über Bayern-Boss Christoph Freund diskutiert

Laut eines Berichts der Sport Bild sollen sich die Wolfsburger auch mit prominenten Kandidaten wie Sebastian Kehl (Borussia Dortmund) und Christoph Freund (FC Bayern München) beschäftigen. Beide gelten als bestens vernetzte und erfolgreiche Kaderplaner – allerdings auch als schwer vorstellbare Lösungen für einen Klub, der aktuell gegen den Abstieg kämpft und sich in einer unruhigen Phase befindet.

Dortmunds Urgestein Kehl besitzt beim BVB noch einen bis 2027 gültigen Vertrag, Freund ist erst seit 2023 beim Rekordmeister im Amt und ebenfalls noch bis 2027 gebunden.