Der VfL Wolfsburg steckt mitten im Umbruch – und sucht dringend einen neuen Sportdirektor. Nach dem Aus von Trainer Paul Simonis und der sich abzeichnenden Trennung von Sebastian Schindzielorz wollen die Niedersachsen sportlich wie strukturell einen Neustart wagen. Dabei kursieren nun Namen, die aufhorchen lassen.
Hammer in der Bundesliga? Beim VfL Wolfsburg wird angeblich über Bayern-Boss Christoph Freund diskutiert
Laut eines Berichts der Sport Bild sollen sich die Wolfsburger auch mit prominenten Kandidaten wie Sebastian Kehl (Borussia Dortmund) und Christoph Freund (FC Bayern München) beschäftigen. Beide gelten als bestens vernetzte und erfolgreiche Kaderplaner – allerdings auch als schwer vorstellbare Lösungen für einen Klub, der aktuell gegen den Abstieg kämpft und sich in einer unruhigen Phase befindet.
Dortmunds Urgestein Kehl besitzt beim BVB noch einen bis 2027 gültigen Vertrag, Freund ist erst seit 2023 beim Rekordmeister im Amt und ebenfalls noch bis 2027 gebunden.
Wolfsburg mit mehren Kandidaten als Nachfolger für Sebastian Schindzielorz
Deutlich realistischer erscheinen dagegen andere Namen, die ebenfalls gehandelt werden. So sollen Jonas Boldt (zuletzt HSV) und Sven Mislintat (ehemals Stuttgart und Dortmund) konkretes Interesse am Job beim VfL signalisiert haben. Beide sind derzeit vereinslos und könnten den Posten sofort übernehmen. Auch Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart) und Marcel Schäfer (RB Leipzig) wurden als Optionen genannt, stehen jedoch aktuell unter Vertrag.
Intern gilt die Ablösung von Schindzielorz offenbar als beschlossene Sache, mehrere Medien berichten entsprechend. Geschäftsführer Peter Christiansen soll dagegen im Amt bleiben und die Suche mitsteuern. Ziel ist es, bis zur Winterpause einen neuen Sportchef zu präsentieren, damit dieser im Januar die dringend nötigen Kadermaßnahmen anstoßen kann.
Parallel bleibt die Trainerfrage in Wolfsburg offen. Nach Simonis’ Entlassung betreut U19-Coach Daniel Bauer das Team interimsweise – mit der Chance, sich für eine dauerhafte Lösung zu empfehlen. Sollte Bauer scheitern, wollen die Niedersachsen offenbar einen deutschsprachigen Trainer mit Bundesliga-Erfahrung verpflichten. Zuletzt wurde unter anderem Bruno Labbadia als möglicher Kandidat genannt.
Die nächsten Spiele des VfL Wolfsburg
• 22.11.25: VfL Wolfsburg- Bayer Leverkusen (Bundesliga)
• 30.11.25: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
• 06.12.12: VfL Wolfsburg - Union Berlin (Bundesliga)
• 13.12.12: Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (Bundesliga)