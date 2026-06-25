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Jamal Musiala Germany 2026Getty Images

"Hallo New Jersey": Nike zeigt erstmals das neue DFB-Trikot

Weltmeisterschaft
Ecuador - Deutschland
Deutschland
J. Musiala

Der US-Sportartikel-Riese Nike kleidet ab 2027 auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein - und hat jetzt einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie das aussehen wird.

  • Im Vorfeld des letzten deutschen Gruppenspiels gegen Ecuador startete das Unternehmen am Donnerstag in New Jersey eine Guerilla-Aktion unter dem Wortspiel-Motto "Hallo New Jersey", also: Hallo, neues Trikot.

    Ein Boot fuhr dabei von Staten Island den Hudson-River hoch, vorbei an der Freiheitsstatue und bis vor die imposante Skyline von Manhattan. Auf dem Boot war ein Foto von Zauberfuß Jamal Musiala zu sehen - im neuen Dress.

    Das erinnert in klassischem Weiß mit schwarzem Rundhalskragen an jenes, das "Kaiser" Franz Beckenbauer und Co. beim zweiten WM-Triumph 1974 in München trugen. Auf der Brust des neuen Dresses prangen der DFB-Adler und der berühmte Nike-Swoosh.

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  • Beim DFB endet die Ära adidas nach 70 Jahren

    Allerdings: Weil der US-Ausrüster das Shirt noch nicht komplett zeigen darf, ist es auf dem Musiala-Foto noch verpixelt. Bis Ende des Jahres wird die deutsche Auswahl noch von adidas ausgerüstet, wie auch bei der WM mit dem Spiel gegen Ecuador (22.00 Uhr/ARD und Magenta).

    Das Unternehmen aus Herzogenaurach begleitet die Nationalelf seit mehr als 70 Jahren. Im März 2024 hatte der Deutsche Fußball-Bund bekanntgegeben, dass er ab 1. Januar 2027 bis 2034 eine Partnerschaft mit Nike eingehen wird. Der US-Konzern soll dem DFB dem Vernehmen nach künftig 100 Millionen Euro pro Jahr zahlen.

  • Die Gewinner der letzten zehn Weltmeisterschaften

    AustragungsjahrWeltmeister
    2022Argentinien
    2018Frankreich
    2014Deutschland
    2010Spanien
    2006Italien
    2002Brasilien
    1998Frankreich
    1994Brasilien
    1990Deutschland
    1986Argentinien
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