"Hallo New Jersey": Nike zeigt erstmals das neue DFB-Trikot

Im Vorfeld des letzten deutschen Gruppenspiels gegen Ecuador startete das Unternehmen am Donnerstag in New Jersey eine Guerilla-Aktion unter dem Wortspiel-Motto "Hallo New Jersey", also: Hallo, neues Trikot.

Ein Boot fuhr dabei von Staten Island den Hudson-River hoch, vorbei an der Freiheitsstatue und bis vor die imposante Skyline von Manhattan. Auf dem Boot war ein Foto von Zauberfuß Jamal Musiala zu sehen - im neuen Dress.

Das erinnert in klassischem Weiß mit schwarzem Rundhalskragen an jenes, das "Kaiser" Franz Beckenbauer und Co. beim zweiten WM-Triumph 1974 in München trugen. Auf der Brust des neuen Dresses prangen der DFB-Adler und der berühmte Nike-Swoosh.