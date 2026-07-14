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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Halbzeit voller Rückschläge: Frankreich-Star muss im WM-Halbfinale früh runter

Weltmeisterschaft
Frankreich - Spanien
Frankreich
Spanien
W. Saliba
M. Lacroix

Nach weniger als einer halben Stunde war für William Saliba das WM-Halbfinale in Dallas schon vorbei.

Frankreichs Nationalmannschaft erlebt im WM-Halbfinale gegen Spanien eine erste Halbzeit voller Rückschläge.

  • Kurz nach dem Rückstand durch Mikel Oyarzabals verwandelten Foulelfmeter (22.) musste beim Vizeweltmeister Abwehrspieler William Saliba (25) verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

    Der Innenverteidiger zog sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers nach knapp einer halben Stunde eine schwerere Blessur zu. In der eigenen Hälfte ging der 38-malige Nationalspieler abseits des Spielgeschehens zu Boden und signalisierte schnell, dass es für ihn nicht weitergeht.

    Frankreichs Trainer Didier Deschamps (57) schickte umgehend den ehemaligen Bundesligaprofi Maxence Lacroix (26) zum Aufwärmen und brachte ihn in der 30. Minute für Saliba in die Begegnung.

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    Frankreich verliert einen Leistungsträger in der Abwehr

    Salibas Ausfall ist zweifellos eine Schwächung für die Franzosen: Hinter dem 25 Jahre alten Abwehrchef des FC Arsenal liegt eine herausragende Saison in der Premier League. Bei der laufenden WM-Endrunde absolvierte er fünf von sechs Partien über die volle Distanz und wurde einzig beim 4:1 zum Abschluss der Vorrunde gegen Norwegen geschont. Mit Bayern Münchens Dayot Upamecano bildet er in der Regel ein eingespieltes Gespann.

    Saliba-Vertreter Lacroix war einst in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg aktiv und gewann in der vergangenen Saison mit seinem aktuellen Klub Crystal Palace die Conference League. Er kommt im WM-Halbfinale zu seinem siebten Länderspiel.

    Zum Zeitpunkt der Auswechslung lag Topfavorit Frankreich durch besagten Oyarzabal-Elfmeter hinten. Spaniens Stoßstürmer netzte nach einem ungeschickten Digne-Einsteigen gegen Lamine Yamal nervenstark vom Punkt. Die Führung für den Europameister war nach einer überzeugenden Vorstellung verdient.

  • Frankreichs Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVerein 
    TorMike MaignanAC Milan
    TorRobin RisserLens
    TorBrice SambaRennes
    AbwehrIbrahima KonateLiverpool
    AbwehrJules KoundeBarcelona
    AbwehrTheo HernandezAl-Hilal
    AbwehrLucas HernandezPSG
    AbwehrLucas DigneAston Villa
    AbwehrMalo GustoChelsea
    AbwehrDayot UpamecanoBayern Munich
    AbwehrWilliam SalibaArsenal
    AbwehrMaxence LacroixCrystal Palace
    MittelfeldMichael OliseBayern München
    MittelfeldAurelien TchouameniReal Madrid
    MittelfeldAdrien RabiotAC Milan
    MittelfeldWarren Zaire-EmeryPSG
    MittelfeldManu KoneRoma
    MittelfeldRayan CherkiManchester City
    MittelfeldN'Golo KanteFenerbahce
    AngriffKylian MbappeReal Madrid
    AngriffDesire DouePSG
    AngriffOusmane DembelePSG
    AngriffMarcus ThuramInter Mailand
    AngriffJean-Phillipe MatetaCrystal Palace
    AngriffBradley BarcolaPSG
    AngriffMaghnes AklioucheMonaco

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