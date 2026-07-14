Frankreichs Nationalmannschaft erlebt im WM-Halbfinale gegen Spanien eine erste Halbzeit voller Rückschläge.
Halbzeit voller Rückschläge: Frankreich-Star muss im WM-Halbfinale früh runter
Kurz nach dem Rückstand durch Mikel Oyarzabals verwandelten Foulelfmeter (22.) musste beim Vizeweltmeister Abwehrspieler William Saliba (25) verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Der Innenverteidiger zog sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers nach knapp einer halben Stunde eine schwerere Blessur zu. In der eigenen Hälfte ging der 38-malige Nationalspieler abseits des Spielgeschehens zu Boden und signalisierte schnell, dass es für ihn nicht weitergeht.
Frankreichs Trainer Didier Deschamps (57) schickte umgehend den ehemaligen Bundesligaprofi Maxence Lacroix (26) zum Aufwärmen und brachte ihn in der 30. Minute für Saliba in die Begegnung.
- AFP
Frankreich verliert einen Leistungsträger in der Abwehr
Salibas Ausfall ist zweifellos eine Schwächung für die Franzosen: Hinter dem 25 Jahre alten Abwehrchef des FC Arsenal liegt eine herausragende Saison in der Premier League. Bei der laufenden WM-Endrunde absolvierte er fünf von sechs Partien über die volle Distanz und wurde einzig beim 4:1 zum Abschluss der Vorrunde gegen Norwegen geschont. Mit Bayern Münchens Dayot Upamecano bildet er in der Regel ein eingespieltes Gespann.
Saliba-Vertreter Lacroix war einst in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg aktiv und gewann in der vergangenen Saison mit seinem aktuellen Klub Crystal Palace die Conference League. Er kommt im WM-Halbfinale zu seinem siebten Länderspiel.
Zum Zeitpunkt der Auswechslung lag Topfavorit Frankreich durch besagten Oyarzabal-Elfmeter hinten. Spaniens Stoßstürmer netzte nach einem ungeschickten Digne-Einsteigen gegen Lamine Yamal nervenstark vom Punkt. Die Führung für den Europameister war nach einer überzeugenden Vorstellung verdient.
Frankreichs Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Mike Maignan AC Milan Tor Robin Risser Lens Tor Brice Samba Rennes Abwehr Ibrahima Konate Liverpool Abwehr Jules Kounde Barcelona Abwehr Theo Hernandez Al-Hilal Abwehr Lucas Hernandez PSG Abwehr Lucas Digne Aston Villa Abwehr Malo Gusto Chelsea Abwehr Dayot Upamecano Bayern Munich Abwehr William Saliba Arsenal Abwehr Maxence Lacroix Crystal Palace Mittelfeld Michael Olise Bayern München Mittelfeld Aurelien Tchouameni Real Madrid Mittelfeld Adrien Rabiot AC Milan Mittelfeld Warren Zaire-Emery PSG Mittelfeld Manu Kone Roma Mittelfeld Rayan Cherki Manchester City Mittelfeld N'Golo Kante Fenerbahce Angriff Kylian Mbappe Real Madrid Angriff Desire Doue PSG Angriff Ousmane Dembele PSG Angriff Marcus Thuram Inter Mailand Angriff Jean-Phillipe Mateta Crystal Palace Angriff Bradley Barcola PSG Angriff Maghnes Akliouche Monaco
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen