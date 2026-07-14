Halbzeit voller Rückschläge: Frankreich-Star muss im WM-Halbfinale früh runter

Kurz nach dem Rückstand durch Mikel Oyarzabals verwandelten Foulelfmeter (22.) musste beim Vizeweltmeister Abwehrspieler William Saliba (25) verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Der Innenverteidiger zog sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers nach knapp einer halben Stunde eine schwerere Blessur zu. In der eigenen Hälfte ging der 38-malige Nationalspieler abseits des Spielgeschehens zu Boden und signalisierte schnell, dass es für ihn nicht weitergeht.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps (57) schickte umgehend den ehemaligen Bundesligaprofi Maxence Lacroix (26) zum Aufwärmen und brachte ihn in der 30. Minute für Saliba in die Begegnung.